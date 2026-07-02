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Nogomet

Kdaj je selektor izvedel, da mu je umrl oče?

Na novinarski konferenci po tekmi Anglije in DR Konga je predstavnik za medije afriške reprezentance razkril tragično vest in sprožil ugibanja
Selektorju DR Konga Sebastienu Desabreu je pred tekmo umrl oče. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Galerija
Selektorju DR Konga Sebastienu Desabreu je pred tekmo umrl oče. FOTO: Claudia Greco/Reuters
G. N.
2. 7. 2026 | 13:50
2. 7. 2026 | 13:50
1:57
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Kapetan Anglije Harry Kane je z dvema goloma v zaključku tekme preprečil veliko senzacijo v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v nogometu proti DR Kongu, toda razburljiva tekma je dobila nenavaden podaljšek na novinarski konferenci. Med njo je predstavnik za medije selektorju Konga Sébastienu Desabreu sporočil, da je umrl njegov oče.

Britanski mediji sicer trdijo, da je 49-letni francoski strokovnjak za družinsko tragedijo izvedel že pred začetkom tekme, medtem ko so drugi poročali, da je novico prejel šele po zadnjem sodnikovem žvižgu.

»Obveščamo vas, da je selektorju umrl oče. Izrekamo mu iskreno sožalje,« je ob koncu novinarske konference dejal predstavnik za medije. Desabre se je zahvalil z besedo »hvala«, nato vstal in brez dodatnih izjav zapustil prostor.

Kljub bolečemu porazu je bil Desabre ponosen na predstavo svojih varovancev.

»Razočarani smo, ker smo verjeli, da lahko uspemo. Morda nam je na koncu zmanjkalo nekaj izkušenj, vendar je to nogomet. Učimo se, napredujemo in gremo naprej. Borili smo se tako, kot se bori narod Konga. Odigrali smo dobro tekmo proti eni najboljših reprezentanc na svetu. To si bomo zapomnili. Najbolj pa si očitamo, da tekme nismo znali pripeljati do konca, za to smo imeli lepo priložnost,« je povedal kongovski selektor.

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