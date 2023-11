Kdo bo bližje euru – Hrvaška ali Wales? Slavje se obeta tudi v Srbiji

Kvalifikacije za naslednje veliko nogometno tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, so vstopile v zadnjo fazo. Računic, kako se prebiti na šampionat stare celine, je v nekaterih skupinah precej, spet druge so že nekaj časa odločene. Z zanimanjem bomo pospremili reprezentanco Hrvaške, ki se je z dvema porazoma spravila v zahteven položaj, v nasprotju z njimi pa je Srbija tik pred uvrstitvijo v Nemčijo. V skupini A za prestiž in prvo mesto.

Skupina A: Škotska – Norveška, Španija – Gruzija (nedelja, 20.45)

Potnika v Nemčijo iz skupine A sta bila znana še pred novembrskim reprezentančnim oknom, Škotska in Španija pa se še vedno borita za prvo mesto v skupini. Bolje kaže Špancem, ki s pomlajeno zasedbo znova delujejo kot kandidati za evropski vrh, Škoti pa bodo na Hampden Parku v Glasgowu z navijači želeli proslaviti velik uspeh njihove reprezentance in jih nagraditi s še zadnjo zmago. Norveška ne bo lahek tekmec, a mlada škotska zasedba deluje zelo samozavestno. Tip: Škotska – Norveška 1.

Skupina B: Francija – Gibraltar, Nizozemska – Irska (sobota, 20.45)

Francoska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za euro 2024 pokazala, kako velike reprezentance rutinirano opravijo s kvalifikacijami. Šest tekem, šest zmag, 13 doseženih in le en prejeti zadetek je izkupiček galskih petelinov, ki bodo danes gotovo do vrha napolnili tudi mrežo Gibraltarja. Veliko bolj zanimivo bo na drugem dvoboju v skupini, kjer Nizozemska z zmago že lahko potrdi vozovnico za Nemčijo prihodnje leto. Irska je odpisana, a se zagotovo ne bo predala brez boja. Tip: Nizozemska - Irska oba dosežeta gol.

Skupina D: Armenija – Wales, Latvija – Hrvaška (sobota, 15.00 in 18.00)

Razplet v skupini D bo negotov do zadnjega, Hrvaška si je v zadnjem reprezentančnem oknu močno zapletla življenje z dvema porazoma in Turčija se je posledično že uvrstila na euro, kjer bo imela v Nemčiji bučno podporo diaspore. Hrvati prostora za napako nimajo več, zmaga proti odpisani Latviji je za njih nujna, veliko pa bo odvisno tudi od dvoboja Armenije in Walesa, ki oba še računata na uvrstitev na euro. Valižani imajo na drugem mestu vse v svojih rokah, razmerje danih in prejetih zadetkov (8:8) pa kaže, da bodo njihove tekme do zadnjega napete. Tip: Armenija – Wales 0.

Skupina G: Madžarska – Črna gora, Srbija – Bolgarija (nedelja, 15.00)

Dragan Stojković - Piksi je s Srbijo na pragu uvrstitve na euro, potrebuje le še točko v Bolgariji. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Madžarska je v zadnjih sekundah četrtkove tekme z Bolgarijo iztržila remi, ostala neporažena in potrdila mesto na evropskem prvenstvu, zato bo tekma s Črno goro zanje brez rezultatskega naboja. Na papirju so Madžari precej boljši tekmec, na drugi strani Črnogorci nujno potrebujejo zmago, ob tem pa morajo upati še na poraz nekdanjih sodržavljanov Srbov proti odpisanim Bolgarom. Razplet ni zelo verjeten, v srbskih medijih o neuspehu reprezentance ne razmišlja nihče, a ravno tekmeci, ki ne morejo ničesar izgubiti, so včasih najbolj nevarni.Madžarska – Črna gora 1.

Skupina I: Belorusija – Andora, Izrael – Romunija, Švica – Kosovo (sobota, 18.00 in 20.45)

Vodilni ekipi skupine Švica in Romunija (po 16 točk) sta na zadnjih petih tekmah zmagali le dvakrat, a tudi nista izgubili. Obe reprezentanci bi se z remijem v sobotnem večeru že uvristili na euro, predvsem tekma Švicarjev in Kosova pa bo imela zaradi številnih švicarskih nogometašev kosovsko/albanskih korenin imela poseben čustveni naboj. Kosovo nujno potrebuje zmago, da ostane v igri, enako velja za Izrael, zato bomo pospremili dva odprta obračuna. Favorita sta vendarle znana in že zasedata prvi dve mesti v skupini I. Tip: zmagi Švice in Romunije.