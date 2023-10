Kdo bo junak el clasica? Bellingham izziva Gavija in Yamala

Ko v nogometnem koledarju pride čas za El Clasico, vse ostale tekme v Evropi nekoliko utonejo v pozabo. Derbi španskega prvenstva si v živo vsakokrat ogleda več kot 600 milijonov ljudi, tokrat bo še bolj zanimiv, ker večna tekmeca odločata tudi o vrhu španskega prvenstva. V Angliji United v Manchestru izziva City, zanimivo bo tudi v Italiji.

Barcelona – Real Madrid (sobota, 16.15)

Jude Bellingham je nesportna številka 1 nove generacije belega baleta. Foto Miguel Vidal/Reuters

Prvi El Clasico sezone se bo odvil na doslej neznanem terenu, zaradi prenove Camp Noua Barcelona letos igra tekme na olimpijskem štadionu pod Montjuicom. A to na električnost atmosfere ne bo vplivalo, pomerila se bosta ne le večna tekemca, temveč tudi najboljši ekipi dosedanjega dela sezone, ki sta na lestvici le točko narazen. Barcelona je edina nepremagana ekipa la lige, do pred kratkim jo je krasila trdna obramba, enako kot Real. Obe ekipi imata več težav pri doseganju zadetkov, ob izjemnem Judu Bellinghamu navijači Reala želijo v prvi enajsterici videti tudi Rodryga, pri Barcelonu pa upajo, da bo do tekme za povratek pripravljen Robert Lewandowski. Obe ekipi sta precej pomladili svoji zasedbi, glede na dosedanji potek sezone pa veliko zadetkov ne gre pričakovati. Naš tip: 1 in manj kot 1,5 golov.

Manchester United – Manchester City (nedelja, 16.30)

Old Trafford bo ta konec tedna gostil mestni derbi za prevlado v Manchestru. Sinje modri so v zadnjem desetletju mnogo boljši tekmec, a na derbijih to ni nujno odločilno. United bo želel mestni dvoboj dobiti tudi za pokojnega sira Bobbyja Charltona, po dramatični zmagi nad Kobenhavnom so polni samozavesti. Skrbi jih lahko strelsko prebujenje Erlinga Haalanda v ligi prvakov, če bo formo prenesel še na angleške zelenice, se navijačem Uniteda spet obeta nedeljsko popoldne, polno skrbi in slabe volje. Kvaliteta je nedvomno na strani ekipe Pepa Guardiole, pretvoriti jo bo potrebno še v zadetke. Naš tip: 2.

Andre Onana se je v torek praktično v trenutku prelevil v junaka Manchester Uniteda. Foto Molly Darlington/Reuters

Lille – Monaco (nedelja, 15.00)

Rezultat slabšega začetka favoriziranega Paris Saint-Germaina v državnem prvenstvu je gneča na vrhu prvenstvene lestvice, kjer z 20 točkami trenutno vodi Monaco. V nedeljo se odpravlja v goste k Lillu, ki se utegne za moštvo iz kneževine izkazati kot trd tekmec, ki ne prejema veliko zadetkov. Monaco ima s 23 zadetki najboljši napad v ligue 1, stavnice pa kljub temu več možnosti za zmago pripisujejo domačinom, ki so na zadnjih petih tekmah neporaženi. Naš tip: 2.

Inter – Roma (nedelja, 18.00)

Italijanska serie A je zakorakala v obdobje, ko se derbiji favoritov za naslov vrstijo iz tedna v teden. Po spodrsljaju AC Milana proti Juventusu minulo nedeljo je Inter skočil na vrh lestvice, v goste na San Siro pa prihaja Roma, ki se po zelo slabem začetku sezone počasi pobira. Zadnje štiri tekme so Rimljani dobili, strelsko se prebuja glavna poletna okrepitev Romelu Lukaku, tudi Inter pa je bil oktobra prepričljiv (4 zmage, 1 remi, razmerje v zadetkih 12:3). Dolga klop ekipe Simoneja Inzaghija bo v strnjenem tekmovalnem ritmu na treh frontah odločilnega pomena. Naš tip: 1.

Lautaro Martinez je pravi kapetan v vseh pomenih besede. Foto Marco Bertorello/AFP

Napoli – AC Milan (nedelja, 20.45)

Dvoboj zadnjih dveh italijanskih prvakov prihaja v boljši formi pričakuje Napoli, ki je po težavnem začetku sezone ujel pravo formo. Kviča Kvaratškelija je bil udeležen pri šestih zadetkih na zadnjih štirih tekmah, Napoli bolj trdno deluje tudi v obrambi. Na drugi strani ima Stefano Pioli kar nekaj težav z moštvom Milana, ki ne igra slabo, a težko dosega zadetke. Milan bolje igra v gosteh, Napoli letos doma ne blesti, zato bo dvoboj prvakov bržkone negotov do zadnjega žvižga. Naš tip: 0.