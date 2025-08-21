Kdo bo korak bliže evropske jeseni, Olimpija ali Celje?

Olimpija in Celje sta le še en kvalifikacijski korak oddaljena od ponovitve lanskega evropskega dosežka in uvrstitve v konferenčno ligo v nogometu. V prvih 90 minutah dvoboja proti zadnjima izzivalcema, armenskemu Noahu in češkemu Baniku, bosta gostitelja na domačem dvorišču v Stožicah in na štadionu Z'dežele, povratni tekmi bosta čez teden dni (28. t. m.) v Jerevanu in Ostravi.

Bitko za ligo prvakov je Olimpija zapravila proti Kairatu. A hitro slovo, ki ne sodi v kategorijo neuspeha, saj je kazahstanski prvak na pragu preboja med elito (lovi ga proti Celticu), je nadomestila z napredovanjem proti andorskemu prvaku Interju in albanskemu klubu Egnatia.

Napadalec Ivan Durdov je bil strelec na zadnjih dveh Olimpijinih tekmah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Evropsko poletje je bilo za Ljubljančane razburljivo, nezanesljivo in polno preobratov, a pred vrati je priložnost za tretjo zaporedno uvrstitev v KL. V dveh tekmah lahko zeleno-beli pozabijo na vse težave, posrečene ali neposrečene odločitve, ki so imele vrhunec v menjavi trenerja Jorgeja Simãa. Njegov naslednik Erwin van de Looi je v Albaniji ob povečanem srčnem utripu uspešno izpeljal svojo premiero, toda – resnici na ljubo – kaj velikega ni mogel opraviti po le dveh treningih. Tudi zdaj, ko jih ima za seboj štiri, pet, se bo moral 53-letni Nizozemec bolj kot ne zanesti na svoj občutek ter upati, da bodo igralci sami sebe nabrusili do skrajnosti in imeli odlično dnevno formo. Ta pa v tej sezoni zelo, zelo niha.

Evropa je vedno posebna zgodba

Eden od tistih, ki so lahko v obdobju privajanja na novo okolje in spoznavanja moštva ter igralcev najbolj v oporo trenerju, je steber obrambe Ahmet Muhamedbegović.

3.170.000 milijonov evrov je denarna nagrada za uvrstitev v konferenčno ligo

»Vemo, kako posebne so tekme play-offa, Evropa je vedno posebna zgodba. Moramo biti 105-odstotno vpeti v tekmo. Dobro smo se pripravili in verjamem, da bo to dovolj,« je dan pred tekmo svoj pogled predstavil 26-letni Avstrijec bošnjaškega rodu.

Van de Looi je proučil tekmece, pri katerih so pomembni členi bivša »zmaja« David Sualehe in Erik Boakye ter znanec iz 1. SNL Nardin Mulahusejnović.

»Dobri so, gre za kakovostno moštvo, ampak tudi Olimpija ima kakovost. Gledal sem njihove evropske tekme, ob porazu proti Lincolnu so bili boljši, le gola niso dosegli,« je povedal van de Looi, za katerega je bila najpomembnejša naloga, kako po gostovanju v Albaniji osvežiti moštvo in hkrati opraviti še trening, na katerem bodo popravili napake ali izboljšali dobre stvari. Eno brez drugega ne gre.

kvalifikacije konferenčna liga

»Upam, da je utrujenost že preteklost, dovolj časa smo imeli za pripravo,« je poudaril trener, ki bo imel na voljo bolj zdravega dolžnika uvodnega dela sezone Dimitra Mitrovskega. Makedonec ima profil igralca, ki ga Olimpija pogreša, a se še lovi, bitko s poškodbo pa bije tudi kapetan Agustin Doffo. Ni v formi, toda njegova bojevitost prekaša in spodbuja vse.

Ni nepomembno, da sodniki prihajajo z Nizozemske. Bodo tudi zaradi trenerja tako »prijazni« kot švicarski, ki so zeleno-bele »varovali« lani proti Rijeki in letos v Albaniji?

Celjski Španec Juan Nieto in Hrvat Franko Kovačević sta v odlični formi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čehi drugačni in neposredni

Celjanom žreb v tej sezoni ni bil posebej naklonjen, toda njihova evropska pot je imela z izjemo poraza proti AEK iz Larnake, ki pa tudi ni bil spodrsljaj glede na odlične kvalifikacije ciprskih klubov, tudi presežke. Ker so še drugič »nabili roge« Luganu, Albert Riera ve, da je opravil odlično delo. Toda dvoboj proti Baniku bo v veliki meri drugačen od lanskih in letošnjih, Čehi znajo biti zelo, zelo neugodni. Tekalno celo premočni.

»To bo tekma sezone, tega se morajo zavedati igralci. Banik je v napadalnem smislu zelo neposredno moštvo,« je opozoril Španec, ki je kot vselej natančen opazovalec, že v Kidričevem pa je poskušal zavesti češke oglednike.

»Niso videli ničesar, saj ne bomo igrali tako, kot smo proti Aluminiju. Ko enkrat vozimo ferrari, se nočemo vrniti v fiata,« se je s slikovito prispodobo o celjski igri izrazil Riera. Dobro ve, da na tej kakovostni ravni ni tekmeca, ki bi jim bil po igri kos. Celjani lahko prav vsakomur skrijejo žogo, vprašanje je le, kako natančni, učinkoviti in zbrani bodo za igro v obe smeri.

1.710.000 evrov je že zaslužila Olimpija, Celje 260.000 evrov manj

»Smo popolni in želim, da bi ostali na visoki ravni. Nekaj težav ima le Franko Kovačević,« je še dodal in po malem prestrašil navijače; hrvaški ostrostrelec je le napadalec, ki je z osmimi evropskimi goli zaznamoval poletje.