    Nogomet

    Kdo bo korak bliže evropske jeseni, Olimpija ali Celje?

    Drevi prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v konferenčno ligo. V Stožicah in stadionu Z'dežele sodniške zasedbe po meri?
    Nogometaši Olimpije so evropsko kvalifikacijsko sezono začeli v ligi prvakov, zdaj pa so korak od tretje zaporedne uvrstitve v konferenčno ligo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Nogometaši Olimpije so evropsko kvalifikacijsko sezono začeli v ligi prvakov, zdaj pa so korak od tretje zaporedne uvrstitve v konferenčno ligo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Gorazd Nejedly
    21. 8. 2025 | 05:00
    5:55
    Olimpija in Celje sta le še en kvalifikacijski korak oddaljena od ponovitve lanskega evropskega dosežka in uvrstitve v konferenčno ligo v nogometu. V prvih 90 minutah dvoboja proti zadnjima izzivalcema, armenskemu Noahu in češkemu Baniku, bosta gostitelja na domačem dvorišču v Stožicah in na štadionu Z'dežele, povratni tekmi bosta čez teden dni (28. t. m.) v Jerevanu in Ostravi.

    Stavite na svojega favorita na kvalifikacijskih tekmah za konferenčno ligo. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

    Bitko za ligo prvakov je Olimpija zapravila proti Kairatu. A hitro slovo, ki ne sodi v kategorijo neuspeha, saj je kazahstanski prvak na pragu preboja med elito (lovi ga proti Celticu), je nadomestila z napredovanjem proti andorskemu prvaku Interju in albanskemu klubu Egnatia.

    Napadalec Ivan Durdov je bil strelec na zadnjih dveh Olimpijinih tekmah. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Napadalec Ivan Durdov je bil strelec na zadnjih dveh Olimpijinih tekmah. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Evropsko poletje je bilo za Ljubljančane razburljivo, nezanesljivo in polno preobratov, a pred vrati je priložnost za tretjo zaporedno uvrstitev v KL. V dveh tekmah lahko zeleno-beli pozabijo na vse težave, posrečene ali neposrečene odločitve, ki so imele vrhunec v menjavi trenerja Jorgeja Simãa. Njegov naslednik Erwin van de Looi je v Albaniji ob povečanem srčnem utripu uspešno izpeljal svojo premiero, toda – resnici na ljubo – kaj velikega ni mogel opraviti po le dveh treningih. Tudi zdaj, ko jih ima za seboj štiri, pet, se bo moral 53-letni Nizozemec bolj kot ne zanesti na svoj občutek ter upati, da bodo igralci sami sebe nabrusili do skrajnosti in imeli odlično dnevno formo. Ta pa v tej sezoni zelo, zelo niha.

    Evropa je vedno posebna zgodba

    Eden od tistih, ki so lahko v obdobju privajanja na novo okolje in spoznavanja moštva ter igralcev najbolj v oporo trenerju, je steber obrambe Ahmet Muhamedbegović.

    3.170.000

    milijonov evrov je denarna nagrada za uvrstitev v konferenčno ligo

    »Vemo, kako posebne so tekme play-offa, Evropa je vedno posebna zgodba. Moramo biti 105-odstotno vpeti v tekmo. Dobro smo se pripravili in verjamem, da bo to dovolj,« je dan pred tekmo svoj pogled predstavil 26-letni Avstrijec bošnjaškega rodu.

    Van de Looi je proučil tekmece, pri katerih so pomembni členi bivša »zmaja« David Sualehe in Erik Boakye ter znanec iz 1. SNL Nardin Mulahusejnović.

    »Dobri so, gre za kakovostno moštvo, ampak tudi Olimpija ima kakovost. Gledal sem njihove evropske tekme, ob porazu proti Lincolnu so bili boljši, le gola niso dosegli,« je povedal van de Looi, za katerega je bila najpomembnejša naloga, kako po gostovanju v Albaniji osvežiti moštvo in hkrati opraviti še trening, na katerem bodo popravili napake ali izboljšali dobre stvari. Eno brez drugega ne gre.

    kvalifikacije konferenčna liga
    kvalifikacije konferenčna liga

    »Upam, da je utrujenost že preteklost, dovolj časa smo imeli za pripravo,« je poudaril trener, ki bo imel na voljo bolj zdravega dolžnika uvodnega dela sezone Dimitra Mitrovskega. Makedonec ima profil igralca, ki ga Olimpija pogreša, a se še lovi, bitko s poškodbo pa bije tudi kapetan Agustin Doffo. Ni v formi, toda njegova bojevitost prekaša in spodbuja vse.

    Ni nepomembno, da sodniki prihajajo z Nizozemske. Bodo tudi zaradi trenerja tako »prijazni« kot švicarski, ki so zeleno-bele »varovali« lani proti Rijeki in letos v Albaniji?

    Celjski Španec Juan Nieto in Hrvat Franko Kovačević sta v odlični formi. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Celjski Španec Juan Nieto in Hrvat Franko Kovačević sta v odlični formi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Čehi drugačni in neposredni

    Celjanom žreb v tej sezoni ni bil posebej naklonjen, toda njihova evropska pot je imela z izjemo poraza proti AEK iz Larnake, ki pa tudi ni bil spodrsljaj glede na odlične kvalifikacije ciprskih klubov, tudi presežke. Ker so še drugič »nabili roge« Luganu, Albert Riera ve, da je opravil odlično delo. Toda dvoboj proti Baniku bo v veliki meri drugačen od lanskih in letošnjih, Čehi znajo biti zelo, zelo neugodni. Tekalno celo premočni.

    »To bo tekma sezone, tega se morajo zavedati igralci. Banik je v napadalnem smislu zelo neposredno moštvo,« je opozoril Španec, ki je kot vselej natančen opazovalec, že v Kidričevem pa je poskušal zavesti češke oglednike.

    »Niso videli ničesar, saj ne bomo igrali tako, kot smo proti Aluminiju. Ko enkrat vozimo ferrari, se nočemo vrniti v fiata,« se je s slikovito prispodobo o celjski igri izrazil Riera. Dobro ve, da na tej kakovostni ravni ni tekmeca, ki bi jim bil po igri kos. Celjani lahko prav vsakomur skrijejo žogo, vprašanje je le, kako natančni, učinkoviti in zbrani bodo za igro v obe smeri.

    1.710.000

    evrov je že zaslužila Olimpija, Celje 260.000 evrov manj

    »Smo popolni in želim, da bi ostali na visoki ravni. Nekaj težav ima le Franko Kovačević,« je še dodal in po malem prestrašil navijače; hrvaški ostrostrelec je le napadalec, ki je z osmimi evropskimi goli zaznamoval poletje.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Evropske kvalifikacije utež za 1. SNL

    Za Ljubljančane je veljalo čim južnejše, bolj vroče, bolj napeto in srečno

    Konferenčna liga je na vidiku. Olimpija je v Albaniji izpeljala triler s srečnim koncem. Celjani razmišljali o Aluminiju.
    Gorazd Nejedly 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Boromisa: Po potopu smo v Olimpiji razglasili »splošno mobilizacijo«

    Športni direktor Goran Boromisa o možnosti vrnitve Sáncheza, medtem ko začasni trener Ivan Senzen po potopu obljublja napadalno Olimpijo.
    Žan Urbanija 6. 8. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Kapo dol za rekordno evropsko sezono

    Celjani so kljub izpadu v četrtfinalu konferenčne lige po hudem boju proti slavni Fiorentini navdušili in postavili piko na i odlični sezoni slovenskih klubov.
    Gorazd Nejedly 18. 4. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Odločitev sodišča

    Mladoletnico kljub maminemu nasprotovanju poslali v prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kvalifikacije za konferenčno ligoOlimpijaCeljeAlbert RieraErwin van de Looij

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Vremenska ujma

    Pri Umagu močno neurje s točo, za Primorsko oranžno opozorilo (VIDEO)

    Za Primorsko je za danes v drugem delu noči in do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo.
    21. 8. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Festival Grounded

    Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

    Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.
    21. 8. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
