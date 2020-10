FOTO:Kdo bo šel v lov za Muro, Maribor ali Olimpija?

Ljubljana

Kdo bo vlečni konj?

- Za Maribor in Olimpijo se drevi ob 20.15 v 45. derbiju začenja nogometna prvenstvena bitka za vrh, še bolj pa za stabilizacijo razmer. Po petih kolih 1. SNL sta največja slovenska tekmeca izenačena s po osmimi točkami in oba sta v obdobju prenove, ki bo po derbiju dobila zalet ali pa zaplet. Mariborčani so tik pred zdajci prodali, LjubljančaniV slabem tednu dni je vse drugače, kot je bilo. Maribor je s porazom v Sežani zapravil začetno prednost, Ljubljančanom se je računica izšla z najtesnejšima zmagama proti Domžalam in Gorici. Samozavest in optimizem sta se razbohotila kot že dolgo ne. Mariborčani se znova sprašujejo, če lahkodvigne moštvo, v katerem je očitno preveč »črvov«.Prav po teh se moštvi razlikujeta. Olimpija jih malo po malo izloča. Zdaj nima več niti Albanca Čekičija, ki je naposled odšel v Turčijo. Ostal je še. Selektorja, športni direktorin trener, sta sicer za visoko ceno oblikovala moštvo po svojih željah, a sta zato dobila svoje vojake.Maribor stare in majave temelje zgolj obnavlja. Camoranesi in športni direktorbi najprej morala izpeljati popolno čistko, da bi lahko začela tako, kot sta njuna ljubljanska tekmeca. Toda v Mariboru si takšne politike še ne morejo privoščiti, niso še na dnu in še vedno imajo poimensko predrago moštvo za šampionsko zvezdico. Odhod odličnega, a motečega strelca Zahovića ml. je lahko le naznanil novo smer.Da po tako klavrnem evropskem nastopu in prvenstvenih spodrsljajih ni veliko vznemirjenja in povečanih strasti, le kaže na stanje nogometnega duha v največjih slovenskih mestih. Prevladuje malodušje, bitke brez gledalcev pa pomenijo le eno: daleč od oči, daleč od srca.»Zdaj smo zelo nevarni za derbi. Maribor je še dodaten motiv,« je Mariborčanom iskreno zagrozil ljubljanski trener Skender, ki je ujel najboljše obdobje, odkar je v Ljubljani.Camoranesi je, kar zadeva obremenjenost in pritisk, v boljšem položaju. Malo mu je mar za pritisk okolja, slediti poskuša le svojim ciljem.»To je le tekma, ki nas lahko z dobro predstavo vrne na pravo pot in popravi vtis z začetka sezone,« razmišlja mož, ki ima kot igralec za seboj na desetine podobnih tekem.Največji slovenski derbi je imel vselej težo, narekoval je kakovostno in všečno podobo lige, ki se je znašla v težavah. Šampionska sezona Celjanov je razgalila krizo največjih, zdaj kaže na zmagoslavje Mure. Kar pomeni, da sta se »vlečna konja« upehala. Razplet derbija je pomemben zaradi tekmovalnosti in za to, kdo bi lahko bil v ospredju pri tem, kdo bo glavni »kočijaž« slovenskega klubskega nogometa, ki si vendarle ne sme dovoliti, da bi »provinca« narekovala smer in hitrost razvoja.Če je treba za nov zalet storiti korak nazaj, potem je 45. derbi s pretežno slovenskimi igralci na igrišču res idealna priložnost. Maribor ima vin, ki še ni povsem nared, najboljše napadalce, ki so vzniknili v minulih treh sezonah, Olimpija pa v Timijuinobetavna zvezna igralca.Toda igro bodo vodili veterani, počasni mariborski v zvezni vrsti in napadu ter Olimpijina v obrambi. Jeziček na tehtnici – neodločen izid ne bi ustrezal nikomur – pa bi lahko prevesili zmagovalci dvobojev tujcev:. Tudi brazilsko-argentinski