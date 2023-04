Kdo bo ustavil mogočni Manchester City? Prvi bo sprejel izziv Bayern

V nadaljevanju preberite:

Vrača se liga prvakov, v boju za finale v Istanbulu je še osem klubov. V vseh velikih klubih poznajo pritisk doseganja vrhunskega rezultata – to velja tako za Real Madrid, Manchester City, Bayern in Olympiakos, kot za Maribor in Olimpijo. Enako bo na prvi večer četrtfinala, ko se bosta v Manchestru merila City in Bayern ali v Lizboni Benfica in Inter. Tovrstnega pritiska denimo ne poznajo pri West Hamu, četudi premorejo večji proračun kot Olympiakos ali Benfica.

Toda pod drobnogledom navijačev in stroke bo Manchester City, klub, ki slabih 15 let deluje na pogon arabskih petrodolarjev in želi na vsak način opozoriti nase svetovno nogometno družino. Zgolj v eri trenerja Pepa Guardiole je City ozaljšal klubsko vitrino z lovorikami za zmage v premier league (4), pokalu FA (1) in ligaškem pokalu (4), toda na »lovoriko vseh lovorik« še vedno čaka.