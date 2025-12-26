Kdo bo zmagovalec dvoboja Benjamin Šeško – Nick Woltemade?

V Angliji je t.i. boxing day, dan, namenjen odpiranju božičnih daril, tudi v znamenju nogometa. Ker letos praznik pade na petek, je program okrnjen, na sporedu je le tekma med Manchester Unitedom in Newcastlom, ki bo pod drobnogledom navijačev tudi v Sloveniji.

Gre za dvoboj moštev, ki ju na lestvici ločijo le tri točke. Newcastle je sezono začel slabo, v zadnjem obdobju pa se počasi pobira, zdaj ga čaka zanimivo gostovanje na Old Traffordu.

Predvsem pa bo to dvoboj napadalcev, ki sta poleti dvignila ogromno prahu. V prvi vrsti Benjamin Šeško, ki je bil tik pred podpisom pogodbe z Newcastlom, preden se je v bitko za Slovenca vmešal United in ga zvabil v Manchester. Namesto njega je na Otok prišel nemški talent Nick Woltemade in se odlično znašel. za srake je dosegel že sedem golov.

23-letni Nick Woltemade navdušuje v Newcastlu. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Stavnice v rahlo vlogo favoritov postavljajo Manchester (kvota 2,35), kvota na zmago gostov s severa je 2,7. Kvota na to, da Šeško v petkovem večeru doseže gol, pa je postavljena pri 2,95.

Naloga bo za varovance Rubena Amorima še nekoliko težja, ker je Portugalec zaradi poškodbe mišice začasno ostal brez rojaka, kapetana Bruna Fernandesa.