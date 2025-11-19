Kdo gre na SP, kdo v dodatne kvalifikacije iz Evrope?

Vse je končano, kar se tiče rednega dela evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi. Zadnje so si neposredno vstopnico zagotovile Švica, Škotska, Španija, Avstrija in Belgija, pred tem Anglija, Francija, Hrvaška, Portugalska, Norveška, Nemčija in Nizozemska.

V dodatne kvalifikacije za preostala štiri mesta gredo Slovaška, Kosovo, Danska, Ukrajina, Turčija, Irska, Poljska, BiH, Italija, Wales, Albanija, Češka, Severna Makedonija, Romunija, Švedska in Severna Irska. Žreb dodatnih kvalifikacij bo v četrtek ob 13. uri na sedežu Fife v Zürichu. Polfinalne tekme bodo 26. marca, finalne 31. marca 2026. Daleč najboljši strelec kvalifikacij je Norvežan Erling Haaland s 16 goli.

Škoti so se veselili velike zmage. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Največje veselje je današnji dan prinesel v tabora Škotske in Avstrije, obe reprezentanci sta bili že na robu neuspeha. Škoti so v dvoboju skupine C proti do zdaj že neporaženi Danski potrebovali tri točke, do zadnjih minut so dvakrat vodili, toda tekmec je dvakrat izenačil, drugič kljub igralcu manj v 82. minuti. Toda v tretji minuti sodnikovega dodatka je za navdušenje na stadionu poskrbel Kieran Tierney, zmago pa je v deveti minuti dodatka potrdil Kenny McLean. Škoti gredo tako na prvenstvo, Danci pa v dodatne kvalifikacije.

Na pragu presenečenja in prvega mesta v skupini H je bila Bosna in Hercegovina. Z golom Harisa Tabakovića, ki se je v 12. minuti po kotu odlično znašel pred vrati in z glavo poslal žogo v mrežo, je na Dunaju vodila do 77. minute, ko je številne gostujoče navijače razočaral gol Michaela Gregoritscha.

Igralci Bosne in Hercegovine gredo v dodatne kvalifikacije. FOTO: Joe Klamar/AFP

Da se na prvenstvo ne bi uvrstile reprezentance Švice, Španije in Belgije, bi lahko preprečili le njihovi znanstveno fantastično visoki porazi v zadnjem krogu. A porazov niti ni bilo, Švica je remizirala na Kosovu, izid je bil 1:1, Španija sicer prvič v kvalifikacijah ni zmagala, a je z remijem 2:2 na medsebojnih tekmi na domačem igrišču obdržala tri točke prednosti pred Turčijo, Belgija pa si je le še popravila gol razliko, s 7:0 je premagala Liechtenstein.

Veliko razočaranje so v skupini J, katere zmagovalci so Belgijci, doživeli Severni Makedonci. Do zadnjega kroga sploh niso imeli poraza, prvi pa je bil zelo, zelo boleč. Na gostovanju pri Walesu so izgubili kar z 1:7, ter tako dovolili gostiteljem, da jih prehitijo na drugem mestu lestvice in si zagotovijo dodatne kvalifikacije. Tri gole, dva z enajstmetrovke, je k visoki zmagi prispeval Harry Wilson.

Valižani so razbili Makedonce. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Visoko zmago 7:1 je proti San Marinu vknjižila tudi Romunija, a s tem lestvice skupine H ni spremenila. V skupini E, katere zmagovalka je Španija, Bolgariji zmaga 2:1 nad Gruzijo, ni pomagala, da bi se izognila zadnjemu mestu, nikakršni vpliv na lestvico ni imel niti remi brez golov Belorusije in Grčije v skupini C.

Skupina B:

Švedska – Slovenija 1:1

Kosovo – Švica 1:1

Skupina C:

Škotska – Danska 4:2

Belorusija – Grčija 0:0

Skupina E:

Bolgarija – Gruzija 2:1

Španija – Turčija 2:2

Skupina H:

Avstrija – Bosna in Hercegovina 1:1

Romunija – San Marino 7:1

Skupina J:

Belgija – Liechtenstein 7:0

Wales – Severna Makedonija 7:1