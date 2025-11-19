Kdo gre na SP, kdo v dodatne kvalifikacije iz Evrope?

Neomejen dostop | že od 14,99€
Vse je končano, kar se tiče rednega dela evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi. Zadnje so si neposredno vstopnico zagotovile Švica, Škotska, Španija, Avstrija in Belgija, pred tem Anglija, Francija, Hrvaška, Portugalska, Norveška, Nemčija in Nizozemska.
V dodatne kvalifikacije za preostala štiri mesta gredo Slovaška, Kosovo, Danska, Ukrajina, Turčija, Irska, Poljska, BiH, Italija, Wales, Albanija, Češka, Severna Makedonija, Romunija, Švedska in Severna Irska. Žreb dodatnih kvalifikacij bo v četrtek ob 13. uri na sedežu Fife v Zürichu. Polfinalne tekme bodo 26. marca, finalne 31. marca 2026. Daleč najboljši strelec kvalifikacij je Norvežan Erling Haaland s 16 goli.
Največje veselje je današnji dan prinesel v tabora Škotske in Avstrije, obe reprezentanci sta bili že na robu neuspeha. Škoti so v dvoboju skupine C proti do zdaj že neporaženi Danski potrebovali tri točke, do zadnjih minut so dvakrat vodili, toda tekmec je dvakrat izenačil, drugič kljub igralcu manj v 82. minuti. Toda v tretji minuti sodnikovega dodatka je za navdušenje na stadionu poskrbel Kieran Tierney, zmago pa je v deveti minuti dodatka potrdil Kenny McLean. Škoti gredo tako na prvenstvo, Danci pa v dodatne kvalifikacije.
Na pragu presenečenja in prvega mesta v skupini H je bila Bosna in Hercegovina. Z golom Harisa Tabakovića, ki se je v 12. minuti po kotu odlično znašel pred vrati in z glavo poslal žogo v mrežo, je na Dunaju vodila do 77. minute, ko je številne gostujoče navijače razočaral gol Michaela Gregoritscha.
Da se na prvenstvo ne bi uvrstile reprezentance Švice, Španije in Belgije, bi lahko preprečili le njihovi znanstveno fantastično visoki porazi v zadnjem krogu. A porazov niti ni bilo, Švica je remizirala na Kosovu, izid je bil 1:1, Španija sicer prvič v kvalifikacijah ni zmagala, a je z remijem 2:2 na medsebojnih tekmi na domačem igrišču obdržala tri točke prednosti pred Turčijo, Belgija pa si je le še popravila gol razliko, s 7:0 je premagala Liechtenstein.
Veliko razočaranje so v skupini J, katere zmagovalci so Belgijci, doživeli Severni Makedonci. Do zadnjega kroga sploh niso imeli poraza, prvi pa je bil zelo, zelo boleč. Na gostovanju pri Walesu so izgubili kar z 1:7, ter tako dovolili gostiteljem, da jih prehitijo na drugem mestu lestvice in si zagotovijo dodatne kvalifikacije. Tri gole, dva z enajstmetrovke, je k visoki zmagi prispeval Harry Wilson.
Visoko zmago 7:1 je proti San Marinu vknjižila tudi Romunija, a s tem lestvice skupine H ni spremenila. V skupini E, katere zmagovalka je Španija, Bolgariji zmaga 2:1 nad Gruzijo, ni pomagala, da bi se izognila zadnjemu mestu, nikakršni vpliv na lestvico ni imel niti remi brez golov Belorusije in Grčije v skupini C.
Skupina B:
Švedska – Slovenija 1:1
Kosovo – Švica 1:1
Skupina C:
Škotska – Danska 4:2
Belorusija – Grčija 0:0
Skupina E:
Bolgarija – Gruzija 2:1
Španija – Turčija 2:2
Skupina H:
Avstrija – Bosna in Hercegovina 1:1
Romunija – San Marino 7:1
Skupina J:
Belgija – Liechtenstein 7:0
Wales – Severna Makedonija 7:1
