Kdo je bil na Ronaldovi poroki, v ospredju tudi trije nogometaši

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez sta se 11. avgusta na zasebni civilni slovesnosti v Cascaisu na Portugalskem poročila. Skoraj desetletje po začetku zveze sta zakonsko zvezo sklenila daleč od oči javnosti. Poroka je bila zelo intimna, med svati pa je bilo tudi njunih pet otrok.

Uradnega seznama gostov ni bilo, zato ni mogoče zanesljivo potrditi, kdo vse je bil na slovesnosti. Zato, ali kljub temu, je ena od najbolj skrivnostnih ugank sprožila ugibanja o ljudeh iz Ronaldovega najožjega kroga, ki bi jih lahko povabil na enega najpomembnejših dni svojega življenja. Lovci na Ronaldovo zasebnost so izbrali peterico ljudi, ki so bili med najbolj verjetnimi gosti.

Jose Semedo je Ronaldov prijatelj še iz obdobja pri Sportingu. FOTO: Facebook

Trojica najpomembnejših nogometnih sopotnikov

Prvi je José Semedo, Ronaldov prijatelj iz najstniških let. Spoznala sta se v mladinskem pogonu Sportinga, in še precej pred Ronaldovim vzponom med največje nogometne zvezdnike. Semedo je bil večkrat ob Ronaldu tudi na zasebnih praznovanjih, med drugim na njegovem intimnem rojstnodnevnem praznovanju leta 2023. Prav tako je ob njem v Savdski Arabiji pri Al Nassru, kjer opravlja eno od direktorskih vlog.

Drugi je veliko bolj slavni nogometaš, Pepe. Brazilec, sicer naturalizirani Portugalec, je Ronaldov prijatelj iz zmagovalnega obdobja, z Ronaldom je preživel številna ključna poglavja njegove kariere. Skupaj sta pri Realu osvajala evropske lovorike in bila soigralca tudi v portugalski reprezentanci, s katero sta osvojila evropsko prvenstvo leta 2016 in ligo narodov. Pepe je bil logična izbira.

Marcelo je še eden iz kroga soigralcev, ki je postal del družine. Za Realove navijače sta bila Marcelo in Ronaldo eden najbolj prepoznavnih dvojcev. Brazilski bočni branilec in portugalski napadalec sta skoraj desetletje skupaj navduševala na igrišču ter osvojila številne lovorike.

Marcelo tudi sodi v najožji krog Ronaldovih prijateljev. FOTO: Reuters

Zunaj nogometnih krogov je najvišje kotiral Ricardo Regufe, eden od njegovih najbližjih zaupnikov. Regufe je že vrsto let eden Ronaldovih najbližjih prijateljev in svetovalcev. Portugalca spremlja skozi različna obdobja kariere, vendar se večinoma izogiba soju žarometov. Njegova prisotnost na Ronaldovem zasebnem rojstnem dnevu leta 2023 je dodatno pokazala, kako pomembno mesto ima v nogometaševem življenju.

Georginina sestra Ivana

Na seznamu najbližjih pa ne gre pozabiti na Georginino družino. Med ženskami naj bi bila logična gostja Ivana Rodríguez – predstavnica Georginine družine. Njena sestra Ivana Rodríguez je bila pomemben del njenega življenja že dolgo pred svetovno slavo, luksuznim življenjem in Netflixovo serijo.

Ker je bila poroka izrazito družinski dogodek, je zelo verjetno, da je bila ob Georgini tudi katera od njenih najbližjih družinskih članic.

Ronaldo in Georgina sta se za razliko od številnih zvezdniških parov odločila za zasebnost in majhen krog povabljencev. V ospredju so bili njuni otroci in ljudje, ki so jima blizu že dolga leta.