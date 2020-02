Kdo je bolje zavajal ali skrival?

Ljubljana

Tomislav Tomić (levo) in drugi Ljubljančani so v Celju dobili opozorilo. FOTO: Leon Vidic/Delo

- Zadnje preizkušnje pred nadaljevanjem nogometnega prvenstva konec tedna s sobotnim vrhuncem v Ljudskem vrtu (20.15) in derbijem med tretjim Mariborom in vodilno Olimpijo niso razkrile veliko. Celje je izjemen pripravljalni niz zaokrožilo s prepričljivo zmago proti oslabljeni Olimpiji, Maribor je z bele točke premagal zadnjega Rudarja.Noč je imela svojo moč, bi lahko povzeli besede trenerja Olimpije, ki generalki za derbi v Mariboru zaradi načetega zdravja, poškodb ali taktičnih razlogov ni uporabil prvega strelca, neulovljivega, plejmejkerja, prvega vratarja...»Generalka se ni izšla, ker sem ostal brez velikega števila igralcev. Celjani so zasluženo zmagali,« je bil kratek in jedrnat Hadžić, ki upa, da bo do mariborskega uvoda v spomladanski del sezone imel na voljo vse najboljše igralce, razen kaznovanega dvojca branilcevinTudi Mariborčanom se po minimalni zmagi po »prijateljski« enajstmetrovki in golunasmehi na obrazu ne morejo raztezati do ušes. Premagali so zadnjega Rudarja.»Ob aktivnem, organiziranem tekmecu z nizkim branjenjem, ko smo imeli malo prostora, bi morali imeti hitrejši pretok žoge. A bi kljub temu ob večji učinkovitosti lahko dosegli višjo zmago,« je pripravljalni del strokovno zaokrožil trenerCeljani so turškemu nizu odmevnih zmag proti poljskemu moštvu Piast Gliwice (2:1), ruskemu Šiniku (2:0) kazahstanskemu Šahtjoru Karagandi (2:0) in neodločenemu izidu proti Crveni zvezdi (1:1) dodali zanesljivo zmago proti Olimpiji (3:0), toda prva ura resnice bo v soboto, ko bodo gostili presenečenje jesenskega dela sezone Aluminij. Tudi Kidričani, ki so ostali brez, nejasen je status stebra obrambe, vrnil pa se je, so zadnjo preizkušnjo izpeljali rutinsko, premagali so drugoligaške Beltince.– Celje : Olimpija 3:0 (Božić, Lotrič, Kerin), Maribor : Rudar 1:0 (Dervišević), Beltinci : Aluminij 0:2 (Matjašić, Jauk), Domžale : Gorica 3:1 (Sikimić, Svetlin), Triglav : Osijek II 2:1 (Mlakar, Gajić), CB24 Tabor : Kapfenberg 2:1 (Laukžemis, Sever), Bravo : Orijent 0:1, Mura – Odranci (18. t. m.).Triglav – Rudar, Celje – Aluminij, Maribor – Olimpija; nedelja, 23. t. m.: Bravo – CB24 Tabor, Domžale – Mura.Olimpija 42, Aluminij in Maribor po 38, Celje 34, Mura 33, Domžale 25, Triglav 20, CB 24 Tabor 19, Bravo 17, Rudar 8.