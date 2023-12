Kdo je britanski milijarder, ki kupuje Manchester United

Več kot desetletje že spremljamo zaton Manchester Uniteda, nekoč največjega kluba na svetu s še danes ogromno navijaško bazo po celem svetu. Družina Glazer, ki ima v lasti večinski delež Uniteda, je lani vendarle podlegla pritisku navijačev in manjšinski delež ponudila zainteresiranim kupcem, 25 odstotkov delnic kluba naj bi že prihodnji teden kupil sir Jim Ratcliffe. Nepopustljivi, a zelo uspešni poslovnež je poslovno žilico razširil še na športni imperij, zdaj pa kupuje klub, za katerega je navijal že kot otrok.

Manchester United je v težavah, rezultati na igrišču od leta 2013 in slovesa sir Alexa Fergusona ne dosegajo več nekdanjih višav. Ameriška družina Glazer, ki ima v lasti večinski delež Uniteda od leta 2005, pri navijačih nikoli ni bila priljubljena, očitali so jim predvsem skopuštvo, izčrpavanje kluba in vlaganje v ekipo brez repa in glave. Nezadovoljstvo na vseh straneh je lani doseglo vrhunec in Glazerji so privolili v prodajo kluba - sprva v prodajo večinskega deleža, a so nato spremenili odločitev in trgu ponudili le 25 odstotkov rdečih vragov.

Postopek prodaje se je zaradi pogajanj s figo v žepu vlekel leto dni, najdlje je vztrajal Ratcliffe in še pred prazniki, po navedbah angleških medijev že v začetku naslednjega tedna naj bi bil posel tudi uradno zaključen, Ratcliffe pa bo prevzel 25-odstotni delež kluba in nadzor nad nogometnimi operacijami. Glazerji bodo povezani le še s finančnim delom, nadzor nad nogometom v gledališču sanj pa bo pripadel 71-letniku in njegovim podaljšanim rokam.

Ratcliffe in sloviti britanski jadralec, vodja posadke na njegovi tekmovalni jadrnici Ben Ainslee. FOTO: Toby Melville/Reuters

»Dr No« kot Gordon Ramsey v poslovnem svetu

Kdo torej je sir Jim Ratcliffe in kaj od njega lahko pričakujejo navijači Manchester Uniteda? Anglež je kariero začel v petrogigantih, jo nadaljeval v investicijskih skladih in nato prešel na drugo stran in postal lastnik lastnega podjetja. Njegova strategija je jasna in učinkovita: Ratcliffe kupuje dele podjetij, ki ne dosegajo željenih rezultatov in jih spreminja v dobičkonosna podjetja pod svojim okriljem. Tako nekako, kot je Gordon Ramsay počel s kuhinjami v težavah … Ratcliffov veliki met je bila ustanovitev podjetja Ineos leta 1998, ki je vstopilo na področje kemikalij in se razširilo v skoraj vse sfere družabnega življenja. Veliko prahu Ineos dviga zaradi spornih metod frackinga, Ratcliffa se je zaradi avtoritarnega načina vodenja podjetij in nepripravljenosti za pogajanja oprijel kar vzdevek Dr No (po liku iz filmov Jamesa Bonda).

Njegove metode niso »ljudske«, so pa učinkovite. Danes je sir Jim Ratcliffe s slabimi 30 milijardami evrov premoženja drugi najbogatejši Britanec, ki v zadnjem desetletju poslovno žilico preizkuša še v svetu športa. Kot sam priznava, je od malih nog zaljubljen v šport, začel je z jadralno ekipo pod vodstvom sira Bena Ainsleeja v pokalu Amerik, nadaljeval pa v kolesarstvu s prevzemom ekipe Sky in nogometu, kjer uspešno vodi francoskega prvoligaša Nico. Očitno je pri 71 letih Ratcliffe ocenil, da je napočil trenutek za izpolnitev otroških sanj. Ko je delež v Manchester Unitedu postal na voljo, se ni obotavljal in za dobre 1,5 milijarde evrov je kupil 25 odstotkov kluba z Old Trafforda. Želel si je večinsko lastništvo, a je na koncu moral pristati na načelno zavezo Glazerjev, da mu bodo enkrat v prihodnosti prodali tudi preostale delnice kluba.

Najprej infrastruktura, nato kadrovska prevetritev

Ratcliffe se je v pogajanjih zavezal, da bo takoj namenil dobrih 300 milijonov evrov denarja za posodobitev infrastrukture, tako centra za trening v Carringtonu kot štadiona Old Trafford, ki je zelo potreben obnove. Nato bo na vodstvene strukture nogometnega dela ekipe pripeljal svoje ljudi, direktor nogometa John Murtough naj bi že bil obveščen o tem, da bo razrešen s položaja, Ratcliffe pa bo očitno zaupal ljudem iz športnih krogov, s katerimi že sodeluje. Idejni vodja kolesarskih uspehov ekipe Sky David Brailsford je bil že večkrat opažen v Carringtonu, prevzel pa naj bi podobno vlogo kot v kolesarski ekipi. Brailsford je avtor znamenitih drobnih izboljšav (marginal gains), s katerimi je bil Sky desetletje najbolj inovativna kolesarska ekipa na svetu, nekaj podobnega si od njegovih prijemov obetajo tudi navijači Uniteda. V pomoč naj bi Brailsford dobil še nekaj z nogometom bolj povezanih kadrov, izkušnje pa je v zadnjih dveh sezonah nabiral tudi pri nogometnem klubu v Nici.

Z novim lastnikom v klub ponavadi pride tudi nov trener, stolček Erika ten Haga pa zaradi neprepričljivih rezultatov tako ali tako ni prav trden. Zelo verjetno se bodo nadaljevale tudi investicije v moštvo - pri prestopih Glazerjem stiskaštva ne moremo očitati, v zadnjem desetletju je United za odškodnine pri nakupih igralcev zapravil kar 1,2 milijarde funtov in so krepko na vrhu svetovne lestvice, več kot 300 milijonov funtov pred drugim Chelseajem! Denar ni bil (in ne bo) problem, odsotnost vsakršne strategije kupovanja igralcev pač.

Ineos v športu sponzorira številne dogodke, eden takšnih je bil lanski tek Eliuda Kipchogeja, ko je maraton pretekel pod dvema urama. Ne gre za uradni rekord, je pa dokazal, da je mogoče. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Navijači rdečih vragov so naveličani rezultatske povprečnosti, tudi dolga prodajna saga razpoloženja ni popravila. Kot kaže se vendarle končuje in armada navijačev Uniteda po celem svetu je ob misli na prihajajoče obdobje lahko previdno optimistična. Dosežki Ratcliffa v poslovnem in športnem svetu so potrditev, da na čelo njihovih ljubljencev prihaja zelo sposoben operativec, ki bi klub svojega otroštva rad pripeljal nazaj na poti stare slave. A tudi previdnost ne bo odveč - kolesarska ekipa, Nica ali jadralno moštvo so eno, nogometni velikan kova Manchester United pa nekaj povsem drugega.