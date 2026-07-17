Kdo je Slavko Vinčić, Slovenec, ki bo sodil največjo nogometno tekmo?

Trinajst sodniških ekip je čakalo na odločitev. Trinajst odličnih sodnikov, vsak s svojima pomočnikoma, je še upalo na tekmo, ki v njihovem poklicu pomeni največ. Nato je Pierluigi Collina, legendarni italijanski sodnik in danes vodja Fifinih sodnikov, pred zbranimi spregovoril o posebni časti, ki jo prinaša takšna naloga, in razglasil izbranca.

»Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj lepega. Prepričan sem, da se strinjate z menoj. To je lepo in resnično veliko. Prav tako je veliko, da bo glavni sodnik Slavko Vinčić,« je dejal Collina.

Mariborčan ob novici ni mogel skriti čustev. Najprej šok, nato tresenje, potem solze, saj je pravkar izvedel, da bo na stadionu MetLife vodil največjo tekmo v sodniški karieri.