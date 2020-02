Kdo je vikinški najstnik, ki je krenil bolje kot Ronaldo in Messi?

Parižanom se je podrl svet

Veselje mladega Norvežana s soigralci po drugem doseženem golu Parižanom. FOTO: AFP



Na jedilniku ima najraje ribe

Že dolga leta tekme v osrčju Porurja predstavljajo pravo nogometno pašo za oči. Domače moštvovedno znova stavi na odločen napadalen pristop, ki ga tudi menjave trenerjev pri klubu ne spreminjajo, obenem pa uživa izjemno podporo s tribun. Pri moštvu ni tako drago plačanih asov, kot jih imajo na nemškem jugu v Münchnu, toda porursko moštvo vedno znova predstavi kakšnega vzhajajočega asa. In zdaj je to norveški čudežni deček"Pozabite na! Pozabite na! Velikan je zdaj Erling Haaland," je, dnevnik z najvišjo naklado v nemškem govornem prostoru, vzhičeno poročal o novi imenitni predstavi mladega vikinga. Haaland je pri svojih devetnajstih še najstnik, v Nemčijo se je prebil – kar je sicer zelo logična pot – iz. Reprezentanca naših severnih sosedov je postala v hipu bolj konkurenčna, ko so vodilno vlogo pri udarni enajsterici prevzeli igralci iz uglednih klubov nemškega prvenstva. Haaland sicer ni Avstrijec, že na pogled visokorasli svetlolasec botruje razmišljanju o genih telesno močnih in neustrašnih vikingov, a lovci na talente izali v tem primerunamenijo pozornost vsakomur v alpski deželi. Ne le Avstrijcem. In tako so Norvežana privabili na štadion z največjim povprečnim obiskom tekem v evropskih nogometnih ligah.Na priljubljenem Westfalnu zdaj častijo novega junaka, strelca obeh golov za rumeno-črne v torkovem spektakularnem večeru proti PSG. Resda francoski prvaki ob zaostanku z 1:2 ohranjajo še naprej možnosti za uvrstitev v četrtfinale. "Toda ko so dobili drugi gol, se je Parižanom podrl svet," je prepričan, menedžer Dortmunda. Odkar je prvi strateg klubskega vodstva, od leta 2005, je poskrbel že za marsikateri odmeven prestop, sedanja zgodba z mladim Norvežanom pa v prvih mesecih odmevnosti prekaša vse prejšnje.Najstnik je zabil že deset golov na sedmih tekmah lige prvakov, torej v Salzburgu in zdaj Dortmundu, takšnega podviga ob svojih začetkih prestižnega tekmovanja nista uprizorila niti velezvezdnikain. Navijače in stroko navdušuje Norvežanova sproščenost, že od prihoda v nemški prostor je začel zabijati gole, kot da je to najbolj preprosta reč, ne nazadnje je prav s svojim dvojčkom omogočil rumeno-črnemu taboru spodobno popotnico za pariško revanšo in tako upanje, da bi lahko nemški klub izločil mogočno in bogato zasedbo iz francoske metropole.Toda sam, kot pravi, ne uživa prav posebej v središču pozornosti, tudi v prvih pogovorih po torkovi veličastni predstavi je ohranjal skromnost in se navzlic dvojčku pomembnih golov kritično ozrl k svojemu učinku. "Zavedam se, da moram še krepko izboljšati svojo raven. Čakam me še trdo delo," je dejal nogometaš, na katerega so v domači deželi izjemnih tekačev na smučeh in biatloncev zdaj prav ponosni. Le navajeni niso, da bi se ozirali v Nemčijo. Najboljši nogometaši iz dežele vikingov so namreč blesteli zlasti na angleških igriščih, prav na Otoku pa se je rodil tudi, saj je njegov očetakrat igral nogomet za Leeds United.Kot sleherni norveški nogometni navdušenec tudi novi dortmundski adut zelo ceni angleško nogometno sceno. Navdušen pa je tudi nad pristopom k športu Cristiana Ronalda. Tako kot slovitiprecej pozornosti namenja zdravi prehrani, na jedilniku ima najraje ribe.