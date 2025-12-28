Kdo je zaslužil več, Lionel Messi ali LeBron James?

Poslovni magazin Forbes je razkril, kdo je največji športni zaslužkar v letu 2025 v ZDA. Dvoboj med največjima zvezdnikoma je pripadel košarkarju in soigralcu Luke Dončića pri Los Angeles Lakers LeBronu Jamesu. A nogometni izzivalec Lionel Messi ni veliko zaostal. Argentinčevi prihodki so potrdili, da je tudi ob selitvi v ZDA k Interju iz Miamija ostal globalna blagovna znamka, saj so njegovi prihodki dosegli 110 milijonov evrov, kar pa ga je uvrstilo le na drugo mesto v ZDA in tudi na svetu med nogometaši. LeBron James, ki je v ZDA že poldrugo desetletje eden od najvplivnejših športnikov in med največjimi zaslužkarji, je bil za malenkost »podjetnejši«, saj je zaslužil le 2,5 milijona evrov več. Štiridesetletna legenda lige NBA je leto zaključila s 112,6 milijona evrov, od tega mu je 44,6 milijona evrov zagotovila pogodba z LA Lakers, drugo so mu zagotovili komercialni prihodki.

Messijev skupni znesek prav tako združuje plačo in donosne komercialne posle, ki še naprej širijo njegov imperij izven igrišča, zaradi česar 37-letni Messi ostaja globalno ena od najdragocenejših osebnosti.

Cristiano Ronaldo je v tem letu postal bogatejši za 238 milijonov evrov. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Toda oba uspešna milijonarja sta bila debelo v senci najprepoznavnejšega športnika na svetu, ki denar služi na Arabskem polotoku. Portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo je imel še eno izjemno leto, saj je njegov bančni račun debelejši za 238 milijonov evrov.

Na lestvici nogometnih zaslužkarjev za leto 2025 so se zvrstili Karim Benzema (88 milijonov evrov), Kylian Mbappe (81 milijonov evrov), Erling Haaland (80 milijonov dolarjev), Vinicius Junior (51 milijonov evrov), Mohamed Salah (47 milijonov evrov), Sadio Mane (46 milijonov evrov), Jude Bellingham (37 milijonov evrov) in Lamine Yamal (36,5 milijona evrov).