Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

Dramatični dogodki zadnjih dni na Bližnjem vzhodu nikogar niso pustili ravnodušnega. Geopolitični, ideološki in vojaški spopad med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi bo neposredno zajel vse tamkajšnje sosednje države, posredno ves svet, tudi Slovenijo. Zadostuje pogled na Ljubljansko borzo ali misel na ceno goriv, ko bo drastična podražitev nafte na trgu dosegla tudi bencinske črpalke.

Dolgo pričakovani spopad ne bo prizanesel niti nogometu, »najpomembnejši postranski stvari na svetu«. Športni vrhunec letošnjega leta bo namreč svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo večinsko organizirano na tleh ZDA, na mundial pa se je med drugimi uvrstila tudi – reprezentanca Irana!