PREMIUM   D+   |   Nogomet

Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: Mandel Ngan/Reuters
Galerija
Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: Mandel Ngan/Reuters
Jernej Suhadolnik
2. 3. 2026 | 14:19
2. 3. 2026 | 15:03
5:24
A+A-

Dramatični dogodki zadnjih dni na Bližnjem vzhodu nikogar niso pustili ravnodušnega. Geopolitični, ideološki in vojaški spopad med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi bo neposredno zajel vse tamkajšnje sosednje države, posredno ves svet, tudi Slovenijo. Zadostuje pogled na Ljubljansko borzo ali misel na ceno goriv, ko bo drastična podražitev nafte na trgu dosegla tudi bencinske črpalke.

Dolgo pričakovani spopad ne bo prizanesel niti nogometu, »najpomembnejši postranski stvari na svetu«. Športni vrhunec letošnjega leta bo namreč svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo večinsko organizirano na tleh ZDA, na mundial pa se je med drugimi uvrstila tudi – reprezentanca Irana!

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Pozabite na LJSE, čas je za vlaganje v nogomet

Kolumna o podobnostih in razlikah med investiranjem v nogomet in na borzo vrednostnih papirjev.
Jernej Suhadolnik 22. 2. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sodniki

Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Roberto Rosetti je postavil v ospredje zaščito igralcev, dosledno, toda zadržano uporabo VAR, boj proti simuliranju ter komunikacijo med sodniki in kapetani.
Jernej Suhadolnik 18. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

V Belgiji spravili pod streho zadnji kongres Uefe pred naslednjim, ko bodo delegati izbrali predsednika za obdobje 2027–2031.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kolumna

Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: Slovence bosta v domovino pripeljali dve čarterski letali

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

»​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudi me, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja Konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Regionalni kaos v izraelski režiji

Ameriška administracija je le podizvajalka mesijansko-kolonialnih izraelskih oblasti.
Boštjan Videmšek 2. 3. 2026 | 14:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Modra kraljica Šumadije

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Pical Resort

Novo poglavje razkošja na jadranski obali

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, glasba in šport skozi vse leto

Zagreb, mesto, ki osvaja

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
Preberite več

