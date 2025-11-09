Španec na trenerskem stolčku Celja, ki je slovenske nogometne navijače navdušil s svojo filozofijo in odkrito komunikacijo, je blizu odhodu iz Slovenije.

Kdo po Albertu Rieri? To ni več vprašanje za krajšanje dolgočasja ali nikoli dokončane nogometne pogovore, temveč dejstvo, s katerim se najbrž že nekaj časa ukvarjajo predsednik Celja Valerij Kolotilo, njegov športni direktor Genadij Golubin, slovenski svetovalci iz predsednikovega kroga in tudi celjski navijači ter številni drugi slovenski častilci lika in dela od boga poslanega »konkvistadorja« z Majorke. Preden se posvetim osnovnemu vprašanju, je odgovor že znan. Riera je edinstven in nihče ga ne bo mogel nadomestiti. Morda bolj ustrezno vprašanje za celjske selektorje je: Kako naprej? Ko so Celjani prvič izbrali Riero, od tega je skoraj poltretje leto, sem zapisal, da so ujeli »manipulatorja«, ki je imel v sebi nekaj šarlatanskega, a tudi trenerja, ki jim lahko nadene šampionsko ...