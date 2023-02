Kdo se bo veselil: Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti ali Pep Guardiola?

Argentinec Lionel Scaloni, Italijan Carlo Ancelotti in Španec Pep Guardiola so kandidati za nagrado The Best med trenerji, ki jo podeljuje Mednarodna nogometna zveza Fifa.

Poleg selektorja svetovnih prvakov, trenerja evropskega klubskega šampiona Reala iz Madrida in stratega Manchester Cityja sta bili na širšem seznamu še francoski selektor Didier Deschamps in selektor Maroka Walid Regragui.

Med ženskami se za nagrado Fifa potegujejo Sarina Wiegman, selektorica Anglije, Pia Sundhage, ki je na čelu brazilske reprezentance, in trenerka Lyona Sonia Bompastor.

Fifa je že pred dnevi objavila kandidate za najboljšega vratarja – to so Yassine Bounou (Maroko/Sevilla), Thibaut Courtois (Belgija/Real Madrid) in Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa) – ter naj vratarko – za priznanje se potegujejo Ann-Katrin Berger (Nemčija/Chelsea), Mary Earps (Anglija/Manchester United) in Christiane Endler (Čile/Lyon).

Finaliste med nogometaši in nogometašicami bo Fifa objavila jutri. Razglasitev dobitnikov nagrade The Best bo 27. februarja v Parizu.