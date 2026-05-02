Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

V 1. SNL sta le še dve neznanki, kdo ob prvaku Celju bo slovenski klubski nogomet še zastopal v evropskih kvalifikacijah in kdo bo prvoligaški status branil v dodatnih kvalifikacijah? Koper je praktično drugi z evropsko vozovnico, za tretjo se bosta do zadnjega potegovala Bravo in Maribor. Olimpija? Tudi zeleno-beli še upajo, toda možnosti so minimalne oziroma le teoretične. Evropske poletne kvalifikacije čakajo še pokalnega prvaka. Za naslov in Evropo se bosta 13. maja v Celju pomerila Aluminij in Brinje Grosuplje. Bliže obstanku brez dodatnih kvalifikacij je Mura.

Prvo dejanje 33. kola v 1. SNL bo danes v Stožicah. Stanje duha med zeleno-belimi je vse prej kot idealno, toda tekmec, ajdovsko Primorje, je primeren za ohranjanje upanja o sanjskem razpletu v finišu sezone.

Najboljši celjski strelec Nikita Josifov (levo) bo imel tudi pomoč soigralcev. FOTO: NK Celje

Večerna poslastica bo v Celju, derbi moštev z najboljšo formo: Celjani so pod taktirko trenerja Vitorja Campelosa še nepremagljivi, nanizali so sedem zmag. Za prestižni naslov najboljšega strelca se je vključil še Nikita Josifov, ki za Benjaminom Tettehom zaostaja le za gol 10:11. Šiškarji, ki so se že videli v finalu pokala, so v zadnjih osmih tekmah oddali le dve točki – Koprčanom. So zadnji, ki so premagali Celjane, v prejšnjem kolu pa zadali boleč poraz Mariboru. Tekmo bodo pozorno spremljali v koprskem taboru; če Celjani ne zmagajo, jutri v Fazaneriji pa osvojijo vse tri točke, bodo Koprčani potrdili drugo mesto.

Trener Brava Aleš Arnol se je kot zadnji veselil zmage nad Celjani, mariborski trener Feđa Dudić (desno) kljub zaupnici odšteva zadnje tedne v Mariboru. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Ljudskem vrtu poskušajo ohranjati mirno kri, trener Feđa Dudić ni plačal davka za polom proti Bravu in je dobil zaupnico turškega plačnika in predsednika kluba Adžuna Ilidžalija. Poslovnežu iz Istanbula se podirajo domine, saj se tudi v Angliji njegovemu klubu Hull obeta, da ne bo dobil priložnost za napredovanje v premier league skozi dodatne kvalifikacije. Mariborčane jutri v Domžalah čaka tekma z živci, sproščeni Radomljani so jim že pokvarili račune v tej sezoni.

Prva liga Telemach, 33. kolo:

Sobota:

Olimpija – Primorje (17.30)

Celje – Bravo (20.15)

Nedelja

Radomlje – Maribor (17.30)

Mura – Koper (15.00)

