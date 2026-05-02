Nogomet

Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

Danes prvi tekmi 33. kola 1. SNL. V Stožicah tli evropsko upanje, Ajdovci se nadejajo presenečenja. Večerna poslastica v Celju. Jutri v Fazaneriji in Domžalah
Nogometaši Olimpije so po porazu na Bonifiki praktično izgubili bitko za Evropo, medtem ko so jo Koprčani dobili. Ob idealnem  razpletu  jutri lahko potrdijo drugo mesto. FOTO: Aleksander Golob
Nogometaši Olimpije so po porazu na Bonifiki praktično izgubili bitko za Evropo, medtem ko so jo Koprčani dobili. Ob idealnem  razpletu  jutri lahko potrdijo drugo mesto. FOTO: Aleksander Golob
G. N.
2. 5. 2026 | 13:08
2. 5. 2026 | 13:08
3:13
V 1. SNL sta le še dve neznanki, kdo ob prvaku Celju bo slovenski klubski nogomet še zastopal v evropskih kvalifikacijah in kdo bo prvoligaški status branil v dodatnih kvalifikacijah? Koper je praktično drugi z evropsko vozovnico, za tretjo se bosta do zadnjega potegovala Bravo in Maribor. Olimpija? Tudi zeleno-beli še upajo, toda možnosti so minimalne oziroma le teoretične. Evropske poletne kvalifikacije čakajo še pokalnega prvaka. Za naslov in Evropo se bosta 13. maja v Celju pomerila Aluminij in Brinje Grosuplje. Bliže obstanku brez dodatnih kvalifikacij je Mura.

Prvo dejanje 33. kola v 1. SNL bo danes v Stožicah. Stanje duha med zeleno-belimi je vse prej kot idealno, toda tekmec, ajdovsko Primorje, je primeren za ohranjanje upanja o sanjskem razpletu v finišu sezone.

Najboljši celjski strelec Nikita Josifov (levo) bo imel tudi pomoč soigralcev. FOTO: NK Celje

Večerna poslastica bo v Celju, derbi moštev z najboljšo formo: Celjani so pod taktirko trenerja Vitorja Campelosa še nepremagljivi, nanizali so sedem zmag. Za prestižni naslov najboljšega strelca se je vključil še Nikita Josifov, ki za Benjaminom Tettehom zaostaja le za gol 10:11. Šiškarji, ki so se že videli v finalu pokala, so v zadnjih osmih tekmah oddali le dve točki – Koprčanom. So zadnji, ki so premagali Celjane, v prejšnjem kolu pa zadali boleč poraz Mariboru. Tekmo bodo pozorno spremljali v koprskem taboru; če Celjani ne zmagajo, jutri v Fazaneriji pa osvojijo vse tri točke, bodo Koprčani potrdili drugo mesto.

Trener Brava Aleš Arnol se je kot zadnji veselil zmage nad Celjani, mariborski trener Feđa Dudić (desno) kljub zaupnici odšteva zadnje tedne v Mariboru. FOTO: Leon Vidic/Delo
Trener Brava Aleš Arnol se je kot zadnji veselil zmage nad Celjani, mariborski trener Feđa Dudić (desno) kljub zaupnici odšteva zadnje tedne v Mariboru. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Ljudskem vrtu poskušajo ohranjati mirno kri, trener Feđa Dudić ni plačal davka za polom proti Bravu in je dobil zaupnico turškega plačnika in predsednika kluba Adžuna Ilidžalija. Poslovnežu iz Istanbula se podirajo domine, saj se tudi v Angliji njegovemu klubu Hull obeta, da ne bo dobil priložnost za napredovanje v premier league skozi dodatne kvalifikacije. Mariborčane jutri v Domžalah čaka tekma z živci, sproščeni Radomljani so jim že pokvarili račune v tej sezoni. 

Prva liga Telemach, 33. kolo:

Sobota:

Olimpija – Primorje (17.30)

Celje – Bravo (20.15)

Nedelja

Radomlje – Maribor (17.30)

Mura – Koper (15.00)

Aluminij porst

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenska nogometna liga

Olimpijin brodolom za nov vzpon, toda s kom?

Po 32. kolu 1. SNL konec upanja o Evropi za lanske prvake, učinkoviti Bravo pa je napolnil mrežo Maribora.
Gorazd Nejedly 27. 4. 2026 | 00:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani brez šampionskega mačka, Bravo zapleta boj za Evropo

Prvič po osvojenem naslovu državnega prvaka so Celjani gladko zmagali, Olimpija pa je zdaj že zelo daleč od Evrope.
25. 4. 2026 | 22:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Mladi napadalci in strelci

Koprska slovenska fanta razgaljata Olimpijino bedo

Sobotni derbi 32. kola 1. SNL na Bonifiki tudi v znaki dveh mladih koprskih napadalcev, ki sta v tej sezoni zasijala. Olimpijin up Dino Kojić v njuni senci.
Gorazd Nejedly 23. 4. 2026 | 15:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Romandiji

Tokrat se Godon ni pustil, četrti Pogačar: Moram ohraniti dobre noge

Dorian Godon je pokazal, zakaj je najboljši šprinter na letošnji Romandiji. Tadej Pogačar zadržal rumeno majico.
Miroslav Cvjetičanin 1. 5. 2026 | 08:31
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pismo bralcev

Ko slovenski študentje ne poznajo več strokovnih izrazov v materinščini

Javna raba slovenščine: Če so že prisvojili ime našega očaka, simbola Slovenije, zakaj so ga oženili s tujko?
1. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Prva liga TelemachCelje1. SNLMariborOlimpija

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Evropejci moramo prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost

Zveza Nato je sporočila, da sodeluje z ZDA, da bi razumeli podrobnosti njihove odločitve.
2. 5. 2026 | 14:11
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv

Bencin naj bi se podražil za približno šest centov, dizel pa za približno osem centov.
2. 5. 2026 | 13:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

Danes prvi tekmi 33. kola 1. SNL. V Stožicah tli evropsko upanje, Ajdovci se nadejajo presenečenja. Večerna poslastica v Celju. Jutri v Fazaneriji in Domžalah
2. 5. 2026 | 13:08
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjigarna brez knjig

Statistični podatki kažejo, da priljubljenost zvočnih knjig v ZDA narašča.
2. 5. 2026 | 12:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Kit Timmy zaplaval v svobodo

Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah.
2. 5. 2026 | 12:42
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

Danes prvi tekmi 33. kola 1. SNL. V Stožicah tli evropsko upanje, Ajdovci se nadejajo presenečenja. Večerna poslastica v Celju. Jutri v Fazaneriji in Domžalah
2. 5. 2026 | 13:08
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjigarna brez knjig

Statistični podatki kažejo, da priljubljenost zvočnih knjig v ZDA narašča.
2. 5. 2026 | 12:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Kit Timmy zaplaval v svobodo

Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah.
2. 5. 2026 | 12:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več

