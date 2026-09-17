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Nogomet

Kdo so Škoti, ki bodo v Stožicah izzvali Slovence

Prvi dvoboj slovenske reprezentance v ligi narodov bo proti Škotski, s katero se je nazadnje pomerila leta 2017 – Napolijev as bo manjkal.
Andrew Robertson ima 97 nastopov za škotsko izbrano uvrsto. Le Kenny Dalglish jih ima več. FOTO: Lee Smith/Action Images Via Reuters
Galerija
Andrew Robertson ima 97 nastopov za škotsko izbrano uvrsto. Le Kenny Dalglish jih ima več. FOTO: Lee Smith/Action Images Via Reuters
Tim Erman
17. 9. 2026 | 15:02
17. 9. 2026 | 15:05
5:23
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Nova sezona klubskega nogometa je v vodilnih evropskih ligah še v povojih, a je že čas za prvo reprezentančno okno. Naslednji teden se namreč začenja peta izvedba lige narodov in slovensko izbrano vrsto vse do 6. oktobra čakajo štirje dvoboji v skupini B1, ki jo tvorijo tudi Švica, Severna Makedonija in Škotska. Prav slednja bo 26. septembra prvi tekmec varovancev selektorja Boštjana Cesarja, za katerega bo obenem to tudi prva resna preizkušnja. Po imenovanju sredi januarja je naslednik Matjaža Keka Slovence vodil na štirih prijateljskih tekmah, na katerih je vknjižil dva poraza (Madžarska, 0:1; Hrvaška, 1:2), en remi (Ciper, 1:1) in eno zmago (Črna gora, 3:2). Proti borbeni reprezentanci Škotske si bo želel statistiko izboljšati. Tudi Škoti na štadion Stožice prihajajo z novim vodstvom, ...

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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