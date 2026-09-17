Kdo so Škoti, ki bodo v Stožicah izzvali Slovence

Nova sezona klubskega nogometa je v vodilnih evropskih ligah še v povojih, a je že čas za prvo reprezentančno okno. Naslednji teden se namreč začenja peta izvedba lige narodov in slovensko izbrano vrsto vse do 6. oktobra čakajo štirje dvoboji v skupini B1, ki jo tvorijo tudi Švica, Severna Makedonija in Škotska. Prav slednja bo 26. septembra prvi tekmec varovancev selektorja Boštjana Cesarja, za katerega bo obenem to tudi prva resna preizkušnja. Po imenovanju sredi januarja je naslednik Matjaža Keka Slovence vodil na štirih prijateljskih tekmah, na katerih je vknjižil dva poraza (Madžarska, 0:1; Hrvaška, 1:2), en remi (Ciper, 1:1) in eno zmago (Črna gora, 3:2). Proti borbeni reprezentanci Škotske si bo želel statistiko izboljšati. Tudi Škoti na štadion Stožice prihajajo z novim vodstvom, ...