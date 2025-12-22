Guardiola pred prazniki zažugal debeluhom

Pep Guardiola je znan kot dosleden in zahteven nogometni trener. Igralcem je, preden jim je namenil tridnevni odmor, jasno zabičal, da na naslednji tekmi angleškega prvenstva ne bodo igrali, če se bodo s kratkega oddiha vrnili s preveliko težo. Nogometaši so se že stehtali, ponovno pa se bodo po vrnitvi z dopusta.

»Takoj želim videti, v kakšni formi so. Lahko jedo, vendar jih želim imeti pod nadzorom,« je dejal 54-letni trener Manchester Cityja. Bil je nedvoumen: »Predstavljajte si igralca, ki je zdaj v odlični formi, a se vrne s tremi kilogrami več. Ostal bo v Manchestru, ne bo potoval v Nottingham Forest.«

Njegov pristop k telesni pripravljenosti igralcev je dobro znan. Že leta 2016 je odstranjeval igralce s treningov prvega moštva, dokler niso dosegli določene teže. Nekdanji branilec Cityja Gael Clichy je razkril, da je Guardiola igralcem prepovedal pico, nekatere sokove in drugo »težko hrano«. Javnost se spominja tudi primera, ko se je moral Guardiola opravičiti Calvinu Phillipsu, potem ko je izjavil, da se je zvezni igralec s svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju vrnil pretežek.

Pep je razkril, da so po sobotni zmagi s 3:0 proti West Hamu stehtali vsakega igralca Cityja, in napovedal, da bo boj proti odvečnemu maščevju nadaljeval z drugim tehtanjem. Vsak igralec, ki bo prišel kot »debeluh« s tremi odvečnimi kilogrami, bo v resnih težavah in ne bo odpotoval na tekmo proti Forestu. Namesto tega bo moral garati in se obilno znojiti, da bo dosegel tekmovalno težo.

S šampanjcem in očetom

Guardiola je povedal: »Vsak igralec je opravil tehtanje, 25. decembra bom tam, da preverim, za koliko kilogramov so se zredili. Ali prihajajo kot debeluhi. Za božič lahko jejo, a jih želim imeti pod nadzorom. Če bo kdo prišel s tremi kilogrami več, bo ostal v Manchestru. Ne bo potoval v Nottingham.«

Kljub skrbi zaradi morebitnega pridobivanja teže je Guardiola zadovoljen, da lahko igralcem nameni nekaj dodatnega počitka, saj so tradicionalne tekme na t. i. boxing day, 26. decembra, odpadle, razen ene med Manchester Unitedom in Newcastlom.

»Kar sem se naučil v Angliji, je to, da je treba dati toliko prostih dni, kot jih le lahko. Urnik je izjemno natrpan, igralci pa morajo biti s svojimi družinami in pozabiti na nogomet. V boljšem razpoloženju pridejo, bolj sveže so njihove noge. Zato se moram spočiti tudi sam. Bom z družino, s šampanjcem in z očetom, starim 94 let. Dajte mi še več, še več prostih dni,« je v svojem slogu govoril Guardiola.