Kek: Celje ali Rijeka? Odgovor bom obdržal zase

Konec sodelovanja med Nogometno zvezo Slovenije in reprezentančnim selektorjem Matjažem Kekom odmeva tudi na Hrvaškem, kar ne preseneča, saj si je tam 64-letni Mariborčan, zgradil izjemen ugled, ko je v trenerski vlogi pripeljal Rijeko v skupinski del evropske lige, nato pa klub iz Kvarnerskega zaliva vodil k prvemu naslovu državnega prvaka v zgodovini. In v hipu, ko je bilo v začetku tega tedna jasno, da ne bo več vodil slovenske reprezentance, so se predvsem po Zagrebu razširile govorice o njegovem prihodu k Dinamu.

»Prav nikakršnega stika ni bilo, niti bi ga jaz sprejel, dokler sem selektor svoje države,« je poudaril v pogovoru za Sportske novosti ob vprašanju, če ga je poklical Zvonimir Boban, zdaj prvi mož kultnega zagrebškega kluba. Ob tem pa je dodal, da tudi po novici o koncu njegovega sodelovanja z NZS ni bilo niti enega klica iz Zagreba.

Nogometaši Dinama ne igrajo po željah zahtevnih navijačev. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

»Nerad se pojavljam v takšnih zgodbah,« je še dejal nekdanji slovenski selektor, pohvalil sedanjega Dinamovega stratega Maria Kovačevića, ki ga pozna že od prej ter napovedal, da bo prihajajoči sobotni največji hrvaški derbi Dinamo vs. Hajduk zanimiv in negotov. V pričakovanju tekme sicer na Hrvaškem krožijo govorice, da bo poraženec te tekme poskusil privabiti Keka ...

Ko pa so ga v uglednem športnem časniku vprašali glede napovedi tekme Rijeka – Celje, ki bo za točke konferenčne lige v četrtek, 11. decembra, pa je dejal: »Ne bi tega komentiral. Rijeka je moj klub, Celje pa zelo spoštujem. Odgovor bom obdržal zase.«