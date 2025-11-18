Kek: Do konca bom korekten do igralcev, kot so oni do mene

O koncu kvalifikacij za SP 2026:

Ko se v takšni tekmi ob koncu kvalifikacij srečata dve razočarani ekipi, spektakla ne moreš pričakovati. S pristopom smo odigrali dobro tekmo. Škoda, da ni bilo zmage. Za nas so bile to neuspešne kvalifikacije, ker je bil cilj svetovno prvenstvo. Na koncu koncev smo tako mi kot Švedi spremenili enajsterici. Fantje so z odnosom igrali prav korektno tekmo in tako opravili dobro nalogo.

O pristopu v Stockholmu:

Počutim sem se kot selektor, ki hoče dobiti tekmo. Imeli smo ogromno dela s strokovnim štabom, da po tisti soboti pripravimo moštvo. Morali smo se zbrati, pa so bile prazne glave, noge težke, takrat je treba dvigniti ekipo.

O svoji prihodnosti:

Konec novembra se mi izteka pogodba. Vsak dan dobim sporočilo od igralcev na treningu. Do konca bom odprt, korekten, spoštljiv do igralcev, kot so oni do mene. Ta tekma je nosila morda tudi dodatno vrednost, moje zadoščenje je, da fantje lahko pogledajo mene in jaz njih. Škoda, da nismo zdržali tistih pet minut, ker potem bi nekdo slabše spal.

O navijačih:

Na kakršenkoli način bom ostal v slovenskem nogometu, bom storil vse, da vrnem to navijaško zaupanje. Poglejte to našo reprezentanco je v tujini že spremljalo 25.000 ljudi, tudi danes je tekmo v Stockholmu gledalo 30.000 ljudi, pa ni odločala o ničemer. Toda to je ta pripadnost športu in reprezentanci, ki si jo jaz želim. Imamo svetovno konkurenco v športnih panogah, zato nočem razprtij. Ne gre vedno vse po željah, a lepo bi bilo, da ostanemo korektni.