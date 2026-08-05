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Nogomet

Matjaž Kek na Reko pripeljal slovenskega vratarja

Slovenski vratar Igor Vekić, ki je za izbrano vrsto zbral pet nastopov, bo kariero nadaljeval pri Rijeki.
Matjaž Kek se je na klop Rijeke vrnil junija. FOTO: Jure Eržen
Galerija
Matjaž Kek se je na klop Rijeke vrnil junija. FOTO: Jure Eržen
T. E.
5. 8. 2026 | 11:46
5. 8. 2026 | 12:00
1:47
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Slovenski vratar Igor Vekić se je pridružil hrvaškemu prvoligašu HNK Rijeka, ki ga vodi mariborski strateg Matjaž Kek. Vekić je s klubom podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

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Matjaž Kek se je vrnil na trenersko klop

Nekdanji član Brava je zadnja tri leta igral na Danskem za Vejle Boldklub, ki je lani izpadel iz najmočnejšega danskega prvenstva. Poleg tega je zbral tudi pet nastopov za slovensko izbrano vrsto, za katero je debitiral pod Kekovim vodstvom na prijateljski tekmi z Združenimi državami Amerike.

»S trenerjem se poznava že nekaj časa, kar je bil dodatni bonus pred prihodom v Rijeko. Imava dober odnos in to želim spoštovati ter pokazati na igrišču,« je ob prihodu povedal Vekić. »S prihodom na Rujevico bo Vekić še dodatno zaostril konkurenco med vratnicami Rijeke. S seboj prinaša izkušnje iz več evropskih lig in tekmovalno zanesljivost, ki bo še kako pomembna pri vseh prihajajočih izzivih. Igor, dobrodošel na Reki!« pa so sporočili iz kluba. 

Kek se je na trenersko klop Rijeke vrnil junija po odhodu s položaja selektorja slovenske reprezentance, na čelu katere je bil od leta 2018. Kvarnerski klub je vodil že na 274 tekmah med leti 2013 in 2018, v sezoni 2016/17 pa je klub popeljal tudi do dvojne krone. 

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