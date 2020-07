Kek naj gre, da bo prepustil oder Pavlinovim

Priznam, tudi za slovenski nogomet in dobre sosedske odnose bi bila Kekova selitev z Brda v Maksimir »win-win« poteza, ker se mi zdi, da ne more več vzpostaviti reprezentance z dodano vrednostjo in jo vrniti na položaje, na katerih je že bila.

Marsikdo je mnenja, da bi Miran Pavlin lahko pomenil menjavo rodov na športnih sedežih Nogometne zveze Slovenije. Ali sta v njej tudi Zlatko Zahović in Darko Milanić, je še neznanka? FOTO: Blaž Samec

Zgodilo se je na hitro, čez noč in je močno odmevalo.v Dinamu! Prav nobenih pomislekov nimam ob tem, če bo slovenski nogometni selektor sprejel Dinamovo vabilo. Bil bi nor, če ga ne bi, in bil bi nor, če bi v trenutnih okoliščinah zaradi nekakšnega domoljubja ostal na položaju selektorja Slovenije.Kako resna je sploh ponudba in ali gre le za še en spreten manever zagrebških šefov z beguncemna čelu, bo znano v prihodnjih dnevih. Ne bi bil presenečen, če je Mamić vrgel trnek v Maribor samo zato, da bi zavedel svoje največje sovražnike med navijači Bad Blue Boys. Češ, poglejte, tudi Keka smo želeli, pa ni sprejel. In bo imel alibi za svojega brata, da sedi na dveh stolčkih, trenerskem in za športnega direktorja.Bodimo iskreni, v Sloveniji se marsikdo ne zaveda dobro, kaj prinaša in kaj pomeni biti trener zagrebškega nogometnega velikana. Res je, da je bil nekoč, še posebno v osemdesetih letih minulega stoletja, vrhunec biti trener beograjske Crvene zvezde, toda trideset let pozneje je, četudi se sloves in moč Zvezde krepko izboljšujeta, Dinamo paradni konj na območju nekdanje skupne države. Odpira vrata slavi, širši prepoznavnosti, športnim podvigom in predvsem zaslužku. Ali obstaja slovenski menedžer v tujini, ki bi se približal milijonu evrov letne plače? Ne!Zagreb bi bil lahko Kekov Katar ali Savdska Arabija, kjer je nekoč, ko so ga v prvem mandatu odstavili s stolčka selektorja Slovenije, na hitro unovčil mundialske zasluge. Toda prednosti hrvaškega glavnega mesta so veliko bližje Kekovemu živ­ljenjskemu slogu. Dobro uro vožnje od Maribora bo imel na voljo vse, kar si lahko poželi. Cedila se mu bosta med in mleko. No ja, v zakup bo moral vzeti kritike, kadar ne bo šlo vse gladko, toda ima dovolj znanja, trdo kožo in premore odlične govorniške spretnosti, zato bo zlahka opravil z njimi. Zavedajoč se, da avtoriteto krepi poln žep. Kek bi imel s prevzemom Dinamovega moštva polne kar vse žepe na hlačah.Priznam, tudi za slovenski nogomet in dobre sosedske odnose bi bila Kekova selitev z Brda v Maksimir »win-win« poteza, ker se mi zdi, da ne more več vzpostaviti reprezentance z dodano vrednostjo in jo vrniti na položaje, na katerih je že bila. Ker ni dovolj motiviran in nima ustreznega »materiala«, ki ga je dodatno oslabil on sam s svojo neomajno držo, dane bo prosjačil, naj se vrne. Pravzaprav edinega nogometaša, ki lahko v kratkem obdobju dvigne reprezentanco, ne iz četrtega kakovostnega razreda, temveč v drugega. Ker bo ali je že ugotovil, da tudine bo več dolgo pri volji za pretepanje s tekmeci.Kekov odhod bi dokončno zaprl poglavje dolgoletnega predsednika Nogometne zveze Slovenije. Čeprav je že več kot desetletje v pokoju, je bil častni predsednik NZS ključni kadrovski selektor s prevelikimi čevlji za svoje nasled­nike. In tudi Kek je bil njegovo odkritje.Selitevna Brdo v pisarno direktorja reprezentanc, ki je zanj nogometni teren, in vse, kar se dogaja okoli njega, je pomenilo začetek menjave starega funkcionarskega rodu z novim, menjavo miselnih vzorcev. Vmesni, naj mi ne zamerijo, so »mašilo«. Pavlin je bil vpliven mož iz najboljšega reprezentančnega rodu in prav je, če je že dobil priložnost, da svoje nogometne principe uveljavi s svojimi ljudmi. Pa naj bo to tudi izbira Kekovega naslednika. Če ne bo uspešen, bo hitro bivši. Nezamenljivih v pisarnah in na selektorskem stolčku ni.