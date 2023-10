Kek: Ne vem, zakaj bi bila evforija, še trije koraki so pred nami

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 po slovenskem času igrala osmo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. V Belfastu se bo merila s Severno Irsko. Ob dejstvu, da so blizu uvrstitvi na zaključni turnir, v slovenskem taboru znova napovedujejo lov na tri točke.

Če bi izbrancem Matjaža Keka sploh prvič uspelo zmagati v Belfastu, bi to pomenilo, da bi imeli v skupini H 19 točk in da bi jih od želenega nastopa v Nemčiji ločili še dve točki, ki bi jih morali iskati v gosteh pri Danski in doma proti Kazahstanu.

V skupini H je po sedmih krogih stanje takšno, da sta na prvih dveh mestih, ki vodita na EP, Slovenija in Danska s po 16 točkami, možnosti imata še Finska in Kazahstan s po 12 točkami, a so Finci v slabšem položaju v primerjavi s Slovenijo zaradi medsebojnih tekem.

Spomnimo, v soboto so Slovenci na krilih dveh golov Benjamina Šeška, ki kljub udarcu v glavo na omenjenem obračunu pravi, da bo nared v Belfastu, odpravili Fince s 3:0 in tako bodo polni samozavesti stopili na štadion Windsor Park.

»Ne vem, zakaj bi bila evforija, še trije koraki so pred nami. Jasno je, da smo z zmago proti Finski naredili, kar smo želeli vsi. Izziv, ki nas čaka jutri, pa je, upam, dovolj velik in z motivacijo, ker Slovenija še ni prišla do točk v Belfastu," je tik pred letom v Belfast povedal selektor Kek.

Pri gostiteljih ne bo kaznovanega Paddyja McNaira, prav tako so domači brez možnosti v skupini, ampak na to ne gre računati, opozarja Kek.

»To je britanski način razmišljanja, karakterja, tudi če nimajo več možnosti. Bilo bi neumno, da bi mi leteli na zmagi proti Finski ter razmišljali o njih, češ da nimajo več možnosti. Dejstvo je, da če hočeš priti na veliko tekmovanje, moraš zbirati točke v kontinuiteti in to nam relativno dobro uspeva. Moramo razmišljati o svoji kakovosti, o izkušnji, ki jo imamo izpred meseca dni s tekme proti istemu tekmecu, ki niti slučajno ni bila lahka,« je pristavil Kek.

Ta je poudaril, da ekipa ve, za kaj gre ter da nima težav s poškodbami, tako da računa, da bodo vsi fantje konkurirali za nastop. »Zavedanje je, da prihajajo odločilne tekme in utrip je pri tem malo višji, ampak to je v redu. Tu ti ne more biti vseeno. Treba pa bo biti osredotočen,« je še povedal Kek, ki je z reprezentanco na zadnjih 13 tekmah doživel le en poraz.

Slovenija, 59. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, je Severno Irsko, ki je 74., v teh kvalifikacijah v Ljubljani odpravila s 4:2, sicer pa je z njo odigrala še pet tekem, na teh ima še eno zmago, en neodločen izid in tri poraze.

Tekmo v Belfastu bodo sodili Romuni Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu in Ovidiu Artene.