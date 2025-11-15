Kek: Nihče nas še ni tako potolkel

Pomembnost tekme med Slovenijo in Kosovom je že več tednov razvnemala čustva nogometne javnosti tako pri nas, očitno pa še bolj na jugu Balkana. In to je bilo videti tudi v Stožicah, kjer so več kot polovico 15.382 gledalci na razprodanih tribunah zasedli privrženci gostujočega moštva. Na krilih njihove podpore pa so nogometaši Kosova že od prvih minut pristopili tekmo zelo dinamično, razmerja moči na igrišču so bila povsem kot prejšnji mesec med tema dvema zasedbama v Prištini.

Pogled obeh selektorjev, slovenskega Matjaža Keka in nemškega strokovnjaka na kosovski klopi Franca Fode, pa je tradicionalno sledil na novinarski konferenci po tekmi. »Čestitam Kosovu na zasluženi zmagi, ti igralci so nas pretepli v dvobojih kot še nihče prej. Pred 15.000 gledalci smo jih nadigrali v Prištini, tokrat pa so nas oni potolkli. Povsem drugače je bilo videti na treningu, toda eno je trening, drugo je tekma. Z igralcem manj smo bili v 2. polčasu celo bolj hrabri. Bil pa je to težek večer in zame težek poraz,« je strnil misli slovenski selektor.

Matjaž Kek razočaranja nad porazno predstavo ni mogel skriti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Hitro izključitev Petra Stojanovića je označil kot neodgovorno za nogometaša s toliko odigranimi tekmami. Keku tudi ni šlo v račun, da je imelo Kosovo sredi Stožic bolj glasno podporo kot domača reprezentanca: »Nisem si znal predstavljati, da nas bodo tekmeci tako nadigrali, vse nam je šlo po zlu, rdeči karton in naključen avtogol Tudi takšne tekme so v športu, moraš se soočiti tudi s tem.«

Ob vprašanju o svoji prihodnosti na slovenski klopi pa je še dejal: »Zavedam se svoje odgovornosti, tega na skrivam. Toda o tem bom govoril po koncu kvalifikacij. Najprej nas čaka nastop v Stockholmu, ki ohranja tekmovalni značaj. Mnogo boljši bomo morali biti, da sklenemo te kvalifikacije na spodoben način.«

Foda je bil seveda precej bolj zadovoljen, njegova izbrana vrsta si je ohranila možnosti za zgodovinsko uvrstitev na mundial. »Načrt je bil, da poskusimo pritisnemo na igrišču, da imamo pogosto žogo in zabijemo prvi gol,« so bile prve besede kosovskega selektorja. Nato je dodal, da to le ni bila najboljša predstava njegovega moštva, saj se je to odlično zoperstavilo že Švedom in še prej Romunom, ni pa skrival ponosa: »Kosovo je lahko ponosno na to moštvo. Obenem pa smo ponosni tudi zaradi izjemne podpore s tribun. Prav neverjetno je, koliko je bilo privržencev našega moštva, podobno kot ob zadnjem gostovanju v Švici.«