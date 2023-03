Po zmagi Slovenije: Ni bilo pošteno do soigralcev, stroke in navijačev

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je naredila nov korak proti končnemu cilju, potem ko je v Stožicah pričakovano premagala selekcijo San Marina z 2:0 in kotira na vrhu skupine H s šestimi točkami. Selektor Matjaž Kek je v prvem polčasu resda izgubil del glasu, saj njegovi izbranci niso navdušili navijačev. Ogrevanja je konec: Slovenci bodo sprejeli naslednji izziv v boju za evropsko prvenstvo 2024 16. junija na Finskem, tri dni pozneje bo prišla v Stožice Danska.

Kaj je šlo dobro in kaj narobe v tekmi Slovenije in San Marina? Kako kaže Slovencem v boju za euro 2024 in kaj sta imela med tekmo Benjamin Verbič in selektor Kek?