Kek povabil tudi Zajca in Zeca

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek ima pred tekmama kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Finski in Severni Irski nekaj težav s poškodovanimi igralci, zato je na seznam kandidatov že dodal dva igralca, ki jih na prvotnem ni bilo, in sicer igralca zvezne vrste Miho Zajca in branilca Davida Zeca.

Zajc, ki je izpustil tudi prejšnji reprezentančni zbor, je v četrtek po mesecu premora zaradi poškodbe že igral za svoj Fenerbahče na tekmi konferenčne lige proti Spartaku iz Trnave in naj bi bil pripravljen za večje napore.

Branilec Celja Zec je med reprezentante povabljen prvič, bil pa je član mlade reprezentance. Prav z branilci naj bi bilo težav s poškodbami največ. Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo na Brdu pri Kranju.