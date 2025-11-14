Kek pred Kosovom: To je priložnost, ne ovira

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto ob 20.45 v Stožicah igrala predzadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec bo Kosovo, zmaga Slovenije pa je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije. V slovenskem taboru poudarjajo, da so pripravljeni za poln izkupiček. Slovenija je trenutno v skupini B na tretjem mestu s tremi točkami, vodi Švica z 10, sledi Kosovo s sedmimi, Švedska, ki bo v torek v Stockholmu zadnji tekmec slovenske vrste v teh kvalifikacijah, pa je pri eni točki.

»Zadovoljen sem s tem tednom. Imeli smo čas za treninge in za regeneracijo tistih, ki največ igrajo. Večjih težav s poškodbami ni, bomo pa nadomestili tudi odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška in kaznovanega Adama Gnezde Čerina. V kvalifikacijah vedno pride do poškodb in kartonov, ampak zato imamo postavljen kader, da lahko takoj kaj 'zarotiramo',« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor Matjaž Kek.

Ta je poudaril, da bo tekma s Kosovom težka. »Ima tudi veliko vlogo, ker je konec kvalifikacij. Zavedanje polnih Stožic, zavedanje odgovornosti, to je priložnost, ne pa ovira. Zelo spoštujemo kakovost Kosova, ampak razmišljamo o svojih pozitivnih stvareh. Zavedamo se odgovornosti, pričakujemo pomoč s tribun, so pa to tekme, ki zahtevajo kakovost v karakterju in na samem igrišču. Prepričan sem, da bomo jutri dobri,« je dodal Kek.

Kek pričakuje, da bo slovenska reprezentanca jutri dobra. FOTO: Jože Suhadolnik

Ta se zaveda, da ima reprezentanca težave z doseganjem zadetkov. »Premalo jih damo glede na priložnosti, ki si jih pripravimo,« je pojasnil in pristavil, da o tekmecu, »ki je zelo dober v prehodih«, vedo dovolj in imajo pripravljen načrt. »Načrti A, B in C - to je bolj za medije. Zame je pomemben moment, ko imaš žogo in ko je nimaš. Če veš, kaj je treba narediti v tem primeru, je ekipa zelo uspešna. Pridejo pa napake in pomembno je, kako reagiraš po njih,« meni Kek.

Pravi tudi to, da si ne želi, da bi bili igralci pred tekmo mirni. »Hočem, da so samozavestni, hrabri, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje. Če kdo take tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport,« je povedal in dodal, da je Slovenija lahko uspešna le, če je na sto odstotkih, vse drugo je premalo.

Vsi sicer niso stoodstotno pripravljeni, na četrtkovem treningu je dobil udarec Benjamin Verbič, tako da bodo danes videli, kakšno je njegovo stanje, nekaj težav z bolečino v kolenu pa ima tudi kapetan Jan Oblak, a ta pravi, da bo na tekmi dal vse od sebe.

Jan Oblak pred tekmo še čuti bolečine. FOTO: Jože Suhadolnik

»Želja je, da bi zmagali in verjamem, da nam to lahko uspe,« je povedal in nadaljeval: »Glede na število tekem ima vsak določene težave, tudi sam imam določene bolečine. V teh dneh smo poskusili to čim bolje pozdraviti, toda ni dvoma, da bom kljub bolečinam jutri dal sto odstotkov.«

Vratar madridskega Atletica pričakuje težko tekmo. »Vemo, da je Kosovo zelo dobro v protinapadih. A tudi v Prištini se nismo od začetka 'zaleteli', saj nismo sposobni take igre skozi celo tekmo. Treba je igrati z glavo. Zavedamo se, da potrebujemo tri točke, toda to ne pomeni, da bomo šli od začetka na glavo,« je še povedal Oblak in poudaril, da med igralci vlada velika želja po nastopu na svetovnem prvenstvu. »Vemo, da je pred nami težka naloga, ampak dokler so možnosti, verjamem v to.«

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki.