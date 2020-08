Kek predstavil seznam za Grčijo in Moldavijo

Brdo pri Kranju - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na uvodnih dveh domačih preizkušnjah druge izvedbe lige narodov proti Grčiji in Moldaviji. Na seznamu je kar nekaj sprememb, med drugimi zaradi osebnih težav ni Josipa Iličića.



Prav tako manjkajo tudi poškodovani Bojan Jokić, pa tudi Aljaž Struna in Robert Berić, ki sta v ZDA. Iz vrst državnega prvaka Celja sta poleg Matjaž Rozman in Mitja Lotrič, iz pokalnega prvaka Mure Nino Kouter, z dobrimi igrami pri Rapidu pa je vpoklic dobil tudi Dejan Petrović. Po odsotnosti v prejšnjem obdobju je na seznamu spet tudi bočni branilec Nejc Skubic. V strokovnem štabu je po novem spet tudi Milan Miklavič.



Tekma z Grčijo bo 3. septembra ob 20.45, z Moldavijo pa tri dni pozneje ob 18.00. Slovenija igra v ligi narodov v ligi C in skupini 3, v kateri je še Kosovo. S slednjim se bodo Slovenci prvič merili 11. oktobra, do konca lige narodov pa bodo nato še tekme Moldavija - Slovenija (14. oktober), Slovenija - Kosovo (15. november) in Grčija - Slovenija (18. november). V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.

Med izbranimi tudi dva iz Poljske

Seznam za Grčijo in Moldavijo - vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Sampdoria), Matjaž Rozman (Celje);

- branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Empoli), Miha Blažič (Ferencvaros), Luka Krajnc (Frosinone), Nemanja Mitrović (Maribor), Erik Janža (Gornik Zabrze);

- vezisti: Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Fenerbahče), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Amedej Vetrih (Rizespor), Rajko Rep (Hartberg), Nino Kouter (Mura), Dejan Petrović (Rapid Dunaj);

- napadalci: Tim Matavž (Al Wahda), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Haris Vučkić (Real Zaragoza), Mitja Lotrič (Celje).