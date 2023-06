Kek premleva enake dileme kot pred petnajstimi leti

V nadaljevanju preberite:

Nogomet je živa gospodarska panoga, številni projekti v njem se razvijajo s svetlobno hitrostjo. Nogomet je tudi ciklična panoga. V prvih štirih sezonah 1. SNL v tem stoletju so igrali med slovensko elito Dravograd, Tabor, Gorica, Rudar Velenje, Korotan, Primorje, Šmartno, Triglav, Ljubljana in Drava, torej deseterica, ki danes tekmuje v nižjih ligah. Dodatnih deset let prej je igral v 1. ligi tudi Steklar, ki se letos vrača v izbrano družbo.

Morda je v nogometu res mogoče vse – javnost je denimo pred leti še najmanj zaupala prav Adamu Gnezdi Čerinu, ko ga je Matjaž Kek vpoklical v reprezentanco, zdaj pa se zdi, da med vsemi deluje najbolj standardno in med vsemi premore v nogah in pljučih največ energije, zato ga ne grabijo krči niti v 90. minuti tekme. Toda Kek še ni našel njegovega partnerja.