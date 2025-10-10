Kek presenetil na Kosovu, Slovenija gre na vse ali nič

Tri točke na Kosovu so nujne in čeprav selektor Matjaž Kek ni želel napovedati juriša od prve minute, se nam na štadionu v centru Prištine obeta Slovenija v novi podobi. Selektor je v začetno enajsterico uvrstil tudi Nejca Gradišarja in Svita Sešlarja, začenja tudi David Brekalo.

Slovenci so si ogledali zelenico na Kosovu. Foto N. Gr.

Kek je na klopi pustil Žana Vipotnika, v konici napada tako ob Benjaminu Šešku začenja Gradišar, ki je zadel na zadnji tekmi za Al-Ahli v Egiptu. Spremembe so tudi v zvezni vrsti, Petar Stojanović naj bi se preselil na levo krilo, Sešlar bo igral na desnem, vsaj takšna je postava Slovenije na papirju.

V obrambi bo namesto Erika Janže na boku igral David Brekalo. Vsekakor zelo premešana enajsterica, ki obljublja bolj odprto in napadalno slovensko igro. Presenetil je tudi selektor Kosova Franco Foda, ki je na klopi pustil prvega zvezdnika Edona Zhegrovo, krilnega napadalca Juventusa, ki očitno ni skladen z načrtom Fode. Kosovo naj bi igralo v formaciji 4-3-3.