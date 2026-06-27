Kek: Prvotni cilj Hrvaške je bil priti iz skupine, sedaj bi vsi radi bili prvaki

Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je za hrvaški RTL komentiral trenutno situacijo hrvaške reprezentance na mundialu. Ognjeni so pred zadnjo tekmo skupinskega dela v nezavidljivem položaju. Če si želijo zagotoviti uvrstitev v izločilne boje, morajo danes premagati Gano, remi pa bi jim prinesel zgolj morebitno tretje mesto, ki ne zagotavlja napredovanja.

Kek je dejal, da spremlja svetovno prvenstvo in da ne izpusti niti tistih tekem, ki se igrajo ob zgodnjih jutranjih urah: »Seveda gledam tekme. Včasih pogledam tudi nočne, saj v mojih letih včasih ne moreš zaspati in ti prav pride kakšna taka tekma.«

V prvem krogu je hrvaška reprezentanca v zelo napeti tekmi klonila proti Angliji, nakar je v drugem krogu premagala Panamo in si zagotovila možnost za napredovanje iz skupine. Danes se bo na odločilni tekmi srečala še z Gano. Kek verjame, da se bo ekipa Zlatka Daliča tokrat predstavila v najboljši luči: »Razumljivo je, da ekipa ni zmeraj v najboljši formi. Verjamem pa, da bo Hrvaška proti Gani odigrala odlično tekmo in da bo nato nastopil njen čas.«

Tako so hrvaški reprezentanti proslavljali pomembno zmago proti Panami, na kateri je jubilej dosegel tudi Luka Modrić. FOTO: John E Sokolowski/Reuters

Nato je omenil še pričakovanja hrvaške javnosti, ki se po njegovem mnenju zelo hitro spreminjajo. »Večkrat sem že dejal, da vas Hrvatov včasih ne razumem. Bili ste drugi na svetu, tretji na svetu, igrali ste finale lige narodov pa vseeno slišim kritike na račun ekipe. Seveda ni vse idealno, ampak Hrvaška ima trenutno vse v svojih rokah,« je dejal o trenutni situaciji.

»Najprej je bil cilj napredovanje iz skupine, sedaj pa želijo naenkrat vsi postati svetovni prvaki,« je svoj nastop sklenil Kek.