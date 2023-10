Kek: Slovenija zdaj zabija gole, obenem pa ima zanesljivega vratarja

Nedelja za konec tedna kot ponavadi ponuja pisan športni spored, toda večina športnih zanesenjakov se še naprej najbolj obrača k odmevom pisanega sobotnega nogometnega večera v Stožicah in pomembni zmagi naših nogometašev proti Fincem s 3:0. Izbranci selektorja Matjaža Keka so delovali čvrsto in odločno ter so zaokrožili veliko predstavo s slavjem, ob katerem se je Slovenija približala cilju uvrstitve na euro 2024, svoje prvo veliko tekmovanje po mundialu 2010. Toda pot do Nemčije, kjer bo prihodnje leto evropsko prvenstvo, ponuja nove ovire, prva bo v torek na Severnem Irskem.

Kaj so po gladki zmagi pred 15.823 gledalci dejali akterji tega derbija v naši kvalifikacijski skupini?

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Zmagali smo zasluženo in dovolj visoko. Obenem smo v krasnem vzdušju naredili korak naprej proti našemu cilju proti tekmecu, ki nas je nadigral v Helsinkih. Veseli smo odziva občinstva, nekaj stvari smo na igrišču naredili dobro. Nismo razmišljali o tekmecu, osredotočili smo se na naš način igranja in to nam je v veliki meri uspelo. Želeli smo ostali kompaktni in v zaprti postavitvi, obenem pa izkoristili našo razigranost. Slovenija zdaj tudi zabija gole in ima vratarja, ki brani, kar je treba. Nismo se zagnali, ampak v drugem polčasu, ko smo izgubili dve ali tri žoge v nevarnem območju, so Finci takoj prišli do našega kazenskega prostora.«

Benjamin Šeško se je odrezal z dvema goloma, zaradi poškodbe pa zdaj mora počivati in upati, da bo nared za izziv v Belfastu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Jan Mlakar, igralec Slovenije: »Dobra tekma z naše strani. Zelo zanesljivo smo začeli, v tekmo smo šli odločno, vedeli smo, kaj hočemo. Hitro smo dali gol in je bilo vse lažje. Dobro smo delovali, deloma tudi trpeli, ampak to je pač del tega. Misli uhajajo proti Severni Irski, ne proti EP.«

Markku Kanerva, selektor Finske: »Zelo smo razočarani, vedeli smo, da bo težko. Na žalost nismo dobili točk. Prvi polčas je bil slab, Slovenija pa se je izkazala za zelo močno, še posebej njeni posamezniki. Vedeli smo, da je Šeško res nevaren, kar je tudi potrdil. Nismo mogli nadzorovati žoge, zaostajali smo v igri. V drugem delu smo se pobrali, a smo zapravili dve veliki priložnosti za gol. Slovenija pa v drugem delu ni imela priložnosti, razen te ob koncu, ko smo dobili poceni gol. Zdaj bo za nas težko, da pridemo na EP, a se seveda ne bomo vdali.«