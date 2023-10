Kek pred Finsko: Fantje tako lačni uspeha, da bodo zanj dali vse

Odštevanja do tekme s Finsko je skoraj konec. Slovenska nogometna reprezentanca je v zaključni fazi priprav na sobotni (18.00) dvoboj v Stožicah s Finci, ki so v Ljubljano pripotovali s podporo slabih 1000 navijačev, danes bodo preizkusili tudi zelenico v osrednjem slovenskem nogometnem štadionu.

Slovenci medtem še vedno gledajo predvsem nase, selektor Matjaž Kek poudarja, da so nogometaši lačni uspeha: »Zaslužimo si biti v tem položaju. Tudi tekmec je zelo močan, do njega bomo spoštljivi, nanj ne moremo gledati zviška, a mislim, da je karakterno močna tudi Slovenija. Ta skupina fantov je tako lačna uspeha, da bo za to dala vse.«

Jasno je, da Slovenija potrebuje tri točke, v primeru remija bi si močno otežila pot na euro v Nemčiji 2024. Zato bo potrebno napasti nasprotnike, a ne brezglavo, opozarja Kek: »Ne bomo šli na glavo, naši aduti bodo razigranost, nepredvidljivost in individualna kakovost, ki smo jih že pokazali. Po eni strani moramo biti mirni, po drugi pa odločni. Pozitivno klimo moramo dojemati kot privilegij.«

Kek je še potrdil, da kljub manjšim zdravstvenim težavam lahko računa na vse reprezentante, tako da bo pri izbiri začetne enajsterice odločala zgolj taktika. Kot je že včeraj povedal Petar Stojanović, so na treningih preizkusili nekaj novih različic, tako da gotovo tudi Kek za tekmo v razprodanih Stožicah skriva kakšnega asa v rokavu.