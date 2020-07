Težkokategornik Kek velika Dinamova želja, toda ...

Zagreb

Dinamo išče novega trenerja. FOTO: Ronald Goršić/Cropix

Zdravko Mamič naj bi tudi iz izgnanstva v BiH imel odločilni vpliv na politiko Dinama. FOTO: AFP

- Hrvaški nogometni prvak Dinamo je ta teden (spet) ostal brez trenerja. Uprava zagrebškega kluba si želi, da bi v novi sezoni to mesto prevzel Slovenec, ki je kot trener na Hrvaškem blestel že kot trener Rijeke, poročata Jutarnji list in Sportske Novosti.Kot poročajo hrvaški mediji, ki se sklicujejo predvsem na vire iz Hrvaške in Slovenije, je Dinamo že stopil v stik s Kekom, ki pa ima do leta 2022 kot selektor pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije. Pri Jutarnjem listu pišejo, da naj bi kmalu sledil sestanek z odgovornimi na NZS, nato pa naj bi se Kek preselil na Maksimir. To bi pomenilo, da bi zapustil slovensko reprezentanco, kar pa je vendarle manj verjetno, saj je šele začel svojo drugo zgodbo, potem ko je v prvi Slovence popeljal na SP 2010.Pri Dinamu so pred tem najavili, da iščejo trenerja »težke kategorije«, uveljavljenega strokovnjaka, ki svoje znanje lahko potrdi z uspehi. In kot pravijo, ima Kek vse to, kar pri hrvaških prvakih zahtevajo. Čudežen rezultat je naredil z Rijeko in na Rujevico prvič pripeljal pokal za naslov prvaka Hrvaške ter s tem klubom osvojil tudi dva pokalna naslova. S Kekom je klub postal drugi najboljši v državi za velikim Dinamom. Kek naj bi bil pri 58 letih dovolj mlad in dovolj star za to vlogo.Kot dodajajo, gre tudi za močno osebnost, podobno, kot sta bila toin, ki sta s klubom dosegala tudi uspehe v Evropi. Naloga pa ne bo lahka, saj bo moral Kek promovirati mlade domače igralce in ustvarjati nove domače nogometne ase.Dinamo je pred dnevi odpustil, ki je na klopi zdržal le dva meseca in pol, potem ko je odšel Bjelica, ki ni želel sprejeti znižanja pogodbe zaradi koronavirusa. Začasno je ekipo na Maksimiru prevzel, brat zloglasnega, kar je sprožilo proteste navijaške skupine Bad Blue Boys.Modri so si kljub slabim rezultatom v zadnjem času, nazadnje so izgubili z Rijeko, že zagotovili nov naslov državnih prvakov. Na anketi Jutarnjega lista ima Kek veliko podporo med Dinamovimi navijači.Kek je bil leta 2018 kandidat za hrvaškega selektorja, vendar so se na HNS odločili za, s katerim so bili južni sosedje drugi na SP v Rusiji. Kek, nekdanji odlični nogometaš, je bil dvakrat prvak tudi z Mariborom.Glede na to, da ima rad proste roke pri vodenju moštva in čas za gradnjo ekipe, je težko verjeti, da bi zagrizel v ta sicer mikaven izziv. V Dinamu je namreč veliko spletkarjenja, še vedno pa naj bi imel glavno besedo karizmatični Zdravko Mamić, ki se sicer skriva pred roko pravice v Hercegovini. Da bi bil dogovor samo vprašanje ur ali centimetrov, kot pišejo Hrvati, je težko verjeti. Naj bi pa danes prišel v Zagreb, navaja Index.hr ...