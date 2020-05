Kekova Slovenija naj bi igrala tekme septembra, oktobra in novembra

Športna družina ta čas nemočno zre v zdravstvene razmere in odšteva dneve do vrnitve tekmovanj, najbolj vneto in sistematično se pripravljajo na oživitev športa prav v nogometu. Evropska nogometna zveza (Uefa) je med najbolj dejavnimi, zato ima pripravljene načrte A, B, C in D.

Julija lige, avgusta liga prvakov, jeseni (tudi) reprezentance

Klubski nogomet je ta čas v prednosti pred reprezentančnim, tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin je med prvimi predlagal preložitev eura 2020 na naslednje leto in s tem omogočil več manevrskega prostora za dokončanje klubske sezone. Večina nacionalnih prvenstev naj bi se vrnila v življenje prav maja, junija in julija naj bi sledile tekme, avgust je predviden za Uefini tekmovanji ligo prvakov in evropsko ligo.



Toda tudi privrženci reprezentančnih tekmovanj naj bi letos dočakali običajen jesenski utrip. »Del načrta, ki smo ga predstavili tudi vsem 55 članicam, je tudi igranje reprezentančnih tekem v septembru, oktobru in novembru,« je zatrdil Zoran Laković, Uefin direktor za področje nacionalnih zvez, ki Čeferina spremlja med večino obiskov zvez po Evropi. Laković je zavrnil konzervativno oceno Fifinega zdravnika, da letos ne bi bilo dobro igrati nogometa, češ da je bila to ocena za celoten svet, čeprav se položaj razlikuje od celine do celine, »Fifa pa tako ali tako v naslednjih dveh letih nima večjih tekmovanj«.

V skupini Grčija, Moldavija in Kosovo

Če bi torej obveljal Uefin načrt – upoštevaje navodila nacionalnih vlad in stroke –, torej Slovenija ne bi ostala brez tekem v tem koledarskem letu. Izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, bo igrala v Uefini ligi narodov v skupini C3, v kateri so ob njej Grčija, Moldavija in Kosovo.