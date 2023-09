Kekovi napadalci proti odlikovanemu kapetanu Jonnyju Evansu

V nadaljevanju preberite:

Slovenske nogometne sanje o euru 2024 se bodo nadaljevale ta četrtek, 7. septembra, ko bo v polnih Stožicah gostovala reprezentanca Severne Irske. Tri točke so nujne in gostje s severa irskega otoka se zdijo tekmeci po meri, vendar ne smemo pozabiti, da ima Slovenija z njimi precej slabe izkušnje. V petih tekmah je zmagala samo enkrat. Severna Irska nima zvezdnikov, kot je bil nekoč genialni in razvpiti George Best, in tudi ne vratarja kova Pata Jenningsa, ima pa trdno zasedbo, v kateri ima še vedno glavno besedo kapetan Jonny Evans, ki bo največja ovira za napadalce Matjaža Keka.

Kakšna je zgodba o reprezentanci Severne Irske, kakšne so dosedanje izkušnje v medsebojnih tekmah s Slovenijo? Spomnimo se, kako so navijači leta 2016 na EP prepevali legendarno pesem Will Grigg's on Fire ...