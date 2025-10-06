Kekovi razlogi za smeh: Oblak igralec tekme, Šeško je vroč

V nadaljevanju:

Veliko vprašanj, menjav klubskega okolja in nerešenih statusov je bilo v slovenski izbrani vrsti ob septembrskem zboru na Brdu pri Kranju. Rezultat je bil primeren, namesto nadgradnje je bojeviti, a mestoma neprepričljivi predstavi proti Švedski v Baslu sledil razpad sistema. Danes je Slovenija v boljšem psihološkem momentu, ključni akterji izbrane vrste pa v igralskem vzponu, skrbi pa pomanjkanje minut v osrčju obrambne vrste. Na Kosovu in v Stožicah bo Slovenija postavljena pred drugačen izziv, brezkompromisna igra na zmago selektorju ni najljubša, v pragmatični igri bo tokrat nujno potrebnih več elementov tveganja.

Dosežki v klubskih sredinah so v vzvratnem ogledalu, ko reprezentanti prestopijo prag nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju, šteje le slovenska izbrana vrsta. V mesecu dni od zadnjega reprezentančnega zbora se je slovensko jedro ustalilo v novih sredinah, največja zvezdnika Jan Oblak in Benjamin Šeško sta nanizala nekaj lepih predstav in osebnih mejnikov. Za dobro vzdušje ne škodi niti izvrstna jesen nogometašev Celja, ob pogledu na seznam nogometašev Žan Karničnik ni najbolj uveljavljeno ime, a je tako kot v celjskem dresu tudi v reprezentanci postal nepogrešljiv. Matjaž Kek je tokrat vpoklical tri Celjane, ob Karničniku še Danijela Šturma in debitanta Žana Luka Lebana, ki odlično opravlja svojo nalogo med vratnicama.