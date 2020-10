Kekovi Slovenci začenjajo priprave na tri oktobrske tekme

»Želim premagati San Marino, Kosovo in Moldavijo«

Miha Zajc se je okužil s koronavirusom v majici Genoe, zato ga ne bo v Slovenijo. FOTO: Roman Šipić



Slovenija kotira na vrhu skupine C3 skupaj z Grčijo

Jan Oblak bo nosil kapetanski trak v tekmah s San Marinom, Kosovom in Moldavijo. FOTO: Jevgenija Novoženina/Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela priprave na tri oktobrske tekme. Izbrancev sredo v Stožicah čaka prijateljska tekma s, potem pa še dve gostovanji v ligi narodov, in sicer na11. in v14. oktobra.Kek je seznam igralcev, na katere računa, objavil konec septembra, a odtlej moral opraviti nekaj sprememb. Naknadno je v izbrano vrsto povabil vezista, ki igra v dobri formi na Poljskem pri Rakowu. Ta bo dobrodošel na treningih članske vrste, saj je zaradi okužbe z novim koronavirusom moral sodelovanje odpovedatiZaradi omejitev in karantenskih zahtev Kek ni mogel poklicati niti morebitnih prišlekov iz Azije in ZDAin, ki je konec tedna zadel že na peti zaporedni tekmi v dresu Chicaga. Še vedno ni nitiki se šele vrača v proces treningov, je pa spet nazaj. Od novincev velja omenitiinter tudi povratnika»Pričakovanja so jasna, želim zmagati na vsaki tekmi, torej od San Marina do Moldavije. Gostovanji bosta gotovo dali kakšno informacijo več in pokazali, v katero smer se razvijamo,« je ob objavi seznama povedal Kek.Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno.S San Marinom so se Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). S Kosovom Slovenija še ni igrala, z Moldavijo pa je igrala trikrat (1:0, 2:1, 3:0). Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., Kosovo je 116., Moldavija 175., San Marino pa 210.