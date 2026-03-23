Keku velika zahvala, zdaj je čas, da gre Slovenija naprej

Bazni tabor slovenske nogometne reprezentance je znova oživel, na Brdu pri Kranju so reprezentanti danes začeli prvo akcijo z Boštjanom Cesarjem v vlogi vodje strokovnega štaba. Slovence na Gorenjskem čakajo dobri pogoji za delo pred odhodom na Madžarsko, kjer bodo v Budimpešti v soboto (18) igrali z domačini, štiri dni kasneje jih čaka še gostovanje v Podgorici.

Na Brdu je vzdušje kot vselej dobro, četudi prijateljski tekmi v rezultatskem vidiku Slovencem ne prinašata nič otipljivega, bi bilo novo zgodbo lažje začeti s pozitivnima rezultatoma. Ob tem vse, tudi nosilce igre, čaka dokazovanje novemu selektorju, ki bo zagotovo želel začetni enajsterici odtisniti svoj pečat.

»Potrebovali bomo prav vsakega, pomembne tekme so še dovolj oddaljene, da lahko na treningih preizkusimo tudi kaj novega. Zdaj je čas, da mladi dobijo priložnost za igro in se dokažejo, to je prvi trening novega cikla, zgodba se začenja danes in za nikogar vrata niso zaprta. Ob tem pa bi se rad v imenu celotne reprezentance zahvalil tudi selektorju Matjažu Keku za vse, kar je dal in storil za nas,« je akcijo kot pravi kapetan odprl Jaka Bijol, ki bo v naslednjem tednu nosil kapetanski trak v slovenski izbrani vrsti.

Slovenija bo na Brdu trenirala do petkovega kosila, nato sledi odhod na Madžarsko. Po vrnitvi domov takoj po tekmi in nedeljski regeneraciji jih v ponedeljek čaka še en trening, nato pa po preizkušenem receptu pot v Podgorico, novinarska konferenca na štadionu in zaključna priprava za torkovo tekmo (18) s Črno goro.