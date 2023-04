Keltska Celta ni preprečila plesa belega baleta

Nogometaši Real Madrida so vpisali dvajseto zmago v španskem prvenstvu in pred derbijem Barcelone in Atletico Madrida, ki bo v nedeljo ob 16.15, znižali zaostanek za vodilnimi Katalonci na osem točk. Pred domačimi gledalci so premagali Celto z 2:0.

Prvi zadetek za Real Madrid je dosegel Marco Asensio v 41. minuti, na začetku drugega polčasa pa je končni izid postavil Eder Militao.

Real Madrid ima osem krogov pred koncem la lige na drugem mestu pet točk prednosti pred Atletico Madridom.