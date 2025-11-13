Ker je podpiral Palestino, so ga nezakonito odpustili: »So serijski poraženci«

Nemški nogometni prvoligaš Mainz 05 je doživel dokončen poraz na sodišču v primeru proti svojemu nekdanjemu igralcu Anwarju El Ghaziju. Kot poroča BBC Sport, je deželno delovno sodišče Porenje-Pfalško zavrnilo pritožbo bundesligaša in potrdilo prvotno sodbo o nezakoniti odpovedi pogodbe.

Klub iz najmočnejše nemške lige je nizozemskemu krilnemu igralcu pogodbo enostransko prekinil novembra 2023 zaradi serije njegovih objav na družbenih omrežjih o konfliktu med Izraelom in Gazo.

Svoboda izražanja močnejša od interesov kluba

Nemško sodišče je že julija 2024 prvič razsodilo, da je bila odpoved nezakonita. Sodišče je takrat odločilo, da so igralčeve izjave spadale pod ustavno pravico do svobode izražanja, zato takojšnja odpoved ni bila upravičena.

Klub se je na odločitev pritožil, a je višje sodišče pritožbo zavrnilo in prvotno sodbo potrdilo. Mainz je moral tako po poročanju portala Goal.com Nizozemcu že izplačati njegove pogodbene plače za zadevno obdobje. Šlo naj bi za znesek v višini 1,5 milijona evrov, ki ga je klub zdaj s pritožbo poskušal dobiti nazaj, a neuspešno.

Predsednik kluba Stefan Hofmann je v izjavi sporočil, da morajo odločitev sodišča sprejeti. Vendar je dodal, da klub stoji za svojim stališčem: »Na podlagi vrednot in prepričanj, ki opredeljujejo Mainz 05, nadaljnje zaposlovanje posameznikov, ki izražajo in se vedejo v temeljnem nasprotju s temi vrednotami, ostaja izključeno,« je dejal Hofmann.

Kaj se je zgodilo leta 2023?

Zaplet se je začel oktobra leta 2023. El Ghazi je bil prvotno suspendiran 17. oktobra 2023 zaradi objave na družbenih omrežjih, ki je vključevala kontroverzno frazo »Od reke do morja« (From the river to the sea).

Gre za propalestinsko sporočilo, za katerega kritiki trdijo, da namiguje na uničenje Izraela. BBC Sport ob tem dodaja, da propalestinski aktivisti tej razlagi nasprotujejo in trdijo, da gre za poziv h koncu okupacije Zahodnega brega in blokade Gaze, ne pa k uničenju Izraela.

Klub iz Bundeslige je nizozemskemu krilnemu igralcu pogodbo enostransko prekinil novembra 2023. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Mainz je takrat sporočil, da je igralec zavzel stališče na »način, ki za klub ni bil sprejemljiv«.

Nekdanji nogometaš Ajaxa, Aston Ville in Evertona se je tri dni kasneje vrnil v ekipo, rekoč, da stoji »predvsem za mir«. Klub je ob tem izdal izjavo, v kateri je trdil, da je El Ghazi izrazil obžalovanje.

Vendar je El Ghazi nato javno razkril, da te klubske izjave ni odobril, kot poroča BBC Sport, in vztrajal, da svojih besed »ne obžaluje« in se od njih »ne distancira«, še navaja Goal.com. Mainz mu je nato dokončno prekinil pogodbo.

El Ghazi: »Serijski poraženci«, denar gre v Gazo

El Ghazi, ki trenutno igra za katarski Al-Sailiya, se je na zadnjo sodno zmago odzval z ostrim zapisom na instagramu.

»Še en dan, še ena obravnava, še ena pritožba, a še vedno isti stari izid; poraz za FSV Mainz 05,« je zapisal. »Redni porazi na nogometnem igrišču očitno niso dovolj za upravo kluba, zato se vračajo po nove poraze na nemških sodiščih!«.

Klub je označil za »serijske poražence«, njihovo izjavo po sodbi pa označil za slepomišenje. »Naj bom jasen [..] Moje vrednote se nikoli ne morejo uskladiti z organizacijo, katere vrednote in prepričanja so slepo stati ob strani tistim, ki so obtoženi očitnega kršenja mednarodnega prava in izvajanja genocida,« je še zapisal.

El Ghazi, ki trenutno igra za katarski Al-Sailiya, se je na zadnjo sodno zmago odzval z ostrim zapisom. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Že po prvi zmagi na sodišču julija 2024 je El Ghazi napovedal, da bo 500.000 evrov od izplačila kluba namenil »za financiranje projektov za otroke v Gazi«.

»Upam, da bo Mainz, kljub ponavljajočim se neuspelim poskusom, da bi se izognil dolgovanemu plačilu, našel uteho v védenju, da so prek mene finančno prispevali k temu, da bi življenje otrok v Gazi postalo vsaj malo bolj znosno,« je dejal po prvotni sodbi.