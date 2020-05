Kevin Kampl z ukleščenim živcem

Leipzig – Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl bo zaradi težav z ukleščenim živcem najverjetneje moral izpustiti naslednjo tekmo nemške bundeslige, ko se bo njegov Leipzig v ponedeljek pomeril s Kölnom. Kampl je sicer odpotoval s soigralci na gostovanje, a konec tedna ni treniral.



Kamplove težave so se začele sredi tedna pred tekmo s Hertho. Tik pred začetkom so ga morali umakniti iz prve postave zaradi težave z mišico, kot se je glasilo prvotno pojasnilo kluba. Po podrobnejših pregledih so v petek ugotovili, da gre za težave z ukleščenim živcem. Trener Julian Nagelsmann je takrat sporočil, da gre za lažjo poškodbo, ni pa še vedel, ali bo 29-letni napadalec lahko igral na naslednji tekmi v Kölnu. Zdaj kaže, da so možnosti za to vse manjše.



Kampl je, odkar se je nemška liga vrnila po pandemiji koronavirusa, sicer eden ključnih mož Nagelsmannove ekipe. Odigral je dve od treh tekem, potem ko je moral prej pol leta prisilno počivati zaradi poškodbe. Portal RBlive poroča, da v klubu na Kampla računajo tudi v prihodnje, razhajajo pa se pri dolžini nadaljevanja sodelovanja. Kampl, ki se mu bo sedanja pogodba iztekla leta 2021, bi jo rad podaljšal do 2023, klub pa se bolj ogreva za možnost podaljšanja 1+1.