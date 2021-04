Keylorju Navasu se ne mudi iz francoske metropole

Pred sredinim soočenjem z Manchester Unitedom v polfinalu nogometne lige prvakov je Paris Saint-Germain povlekel nekaj pomembnih potez. Najbolj odmeva podpis nove pogodbe z vratarjem Keylorjem Navasom.



Francoski nogometni velikan iz Pariza je izposloval novo pogodbo, ki kostariškega čuvaja mreže veže še dodatno sezono, vse do junija 2024. Zdaj 34-letni Navas je leta 2019 prispel na Park princev iz madridskega Reala. Parižani so z njim zelo zadovoljni, saj so bile njegove obrambe odločilne za napredovanje PSG v polfinale letošnje lige prvakov.



PSG je podaljšal tudi pogodbi s poškodovanim Juanom Bernatom do leta 2025 in argentinskim napadalcem Angelom Di Mario do leta 2022 z možnostjo dodatne sezone.



Večina pozornosti pa je zdaj usmerjena v podaljšanje sodelovanja z zvezdnikoma Neymarjem in Kylianom Mbappejem.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: