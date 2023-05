Kidričani z eno nogo nazaj med elito

Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi kvalifikacij za Prvo ligo Telemach premagali Gorico s 3:1 (1:1). Strelci: 1:0 Brest (7.), 1:1 Krajnc (19.), 2:1 Marinšek (57., 11-m), 3:1 Skiba (78.).

Nogometaši Aluminija so naredili velik korak k vrnitvi v Prvo ligo Telemach. Prvo tekmo kvalifikacij proti predzadnji ekipi prve lige Gorici so dobili s 3:1. Povratni obračun bo v nedeljo ob 17.30 v Novi Gorici, zmagovalec v seštevku dveh tekem s pravilom gola v gosteh pa bo naslednjo sezono del desetčlanske Prve lige Telemach.

Kidričani, ki so imeli pomoč polne tribune v športnem parku, so odlično odprli tekmo. V sedmi minuti so izkoristili neodločnost obrambe Gorice, Marko Brest se je dokopal do žoge, sprožil s roba kazenskega prostora, vratar Uroš Likar pa je žogo med nogama spustil v mrežo.

Po prejetem zadetku je Gorica prevzela pobudo in dobrih deset minut kasneje izenačila izid. Alen Krajnc je z dvanajstih metrov malce s strani meril tako natančno, da domači vratar Tibor Banić ni imel nobenih možnosti.

Čeprav so bili gostje v nadaljevanju podjetnejši, v zaključku prvega polčasa je bil nevaren Krajnc, na začetku drugega pa Bernard Karrica, so za 2:1 zadeli domači.

Vahid Selimović je nespretno, prav komično, podrl Bresta v kazenskem prostoru, tako da je moral sodnik Slavko Vinčić pokazati na belo točko. Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil domači kapetan Nik Marinšek.

Selimović je bil v 78. minuti vpleten tudi pri tretjem zadetku Aluminija. Daniel Skiba je prišel do žoge, Selimović mu je dovolil, da jo je pripeljal do kazenskega prostora in jo po tleh spustil mimo vratarja Likarja.