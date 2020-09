Kijevčani gostijo Nizozemce

Ljubljana - V tretjem krogu kvalfikacij za ligo prvakov so danes na sporedu tri tekme, jutri jih bo še pet, ki bodo dale udeležence zadnjega sita pred začetkom elitnega nogometnega tekmovanja.



Danes sta v boju za ligo prvakov Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem in Rapid Dunaj z Dejanom Petrovićem. Ukrajinci se bodo pomerili z Alkmaarjem, Dunajčani gostujejo v Belgiji.



Zanimivo bo tudi jutri, v Budimpešti se bosta merila reprezentančna soigralca Miha Blažič in Petar Stojanović, ko se bosta sešla Ferencvaroš in zagrebški Dinamo.



V play-off (22.-30. 9) so že uvrščeni Salzburg, Slavia Praga, Olympiakos in Krasnodar. Skupinski del lige prvakov se bo začel 20. oktobra. Žreb bo 1. oktobra.



Danes:

19.00 Dinamo Kijev : Alkmaar

20.00 Paok : Benfica

20.30 Genk : Rapid Dunaj

Jutri:

Ferencvaros : Dinamo Zagreb

Qarabag : Molde

Midtjylland : Young Boys

Maccabi Tel Aviv : Dinamo Brest

Omonia Nikozija : Crvena zvezda