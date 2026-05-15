Killyian Mbappé: Sem šele četrti napadalec

Pri Realu Madridu ni miru. Po sinočnji zmagi v 36. kolu španskega nogometnega prvenstva z 2:0 (Gonzalo Garcia, Jude Bellingham) proti Oviedu je bil v ospredju odkrit spor med prvim zvezdnikom ekipe Kylianom Mbappéjem in trenerjem Alvarom Arbeloo. Francoski napadalec, ki so ga navijači na stadionu Santiago Bernabéu ob vstopu v igro pospremili z glasnimi žvižgi, je po tekmi prekršil klubski protokol. Namesto v uradnem mešanem prostoru in v igralni opremi se je preoblečen v civilno oblačilo pojavil pred novinarji in brez ovinkarjenja odgovoril na očitke o svojem statusu.

Ne spremlja španske televizije

Mbappéjev samostojni izstop pred medije je razkril globoke komunikacijske šume znotraj kraljevega kluba. Francoz je s pojasnilom, zakaj se je znašel med med rezervisti, dvignil prah.

»Nisem igral, ker mi je trener rekel, da sem šele četrti napadalec v ekipi, za Francom Mastantuonom, Viniciusom Juniorjem in Garcio Gonzalom. To je njegova odločitev, ki jo moram spoštovati, čeprav sem bil pripravljen za začetno enajsterico,« je izzval Arbeloo in je Francoz na uradni novinarski konferenci dobil oster odgovor.

Trener Reala Madrida Alvaro Arbeloa je v sporu z najboljšim strelcem moštva. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

»Očitno me ni dobro razumel. Ne vem, kaj bi vam rekel, a nikoli mu nisem rekel, da je četrti napadalec,« je bilo trenerjevo pojasnilo, ki se je nadaljevalo z Mbappéjevim novim odzivom. »Ne spremljam trenerjevih tiskovnih konferenc. Doma sploh nimam španske televizije, gledam le francoske programe, zato ne vem, kaj govori.«

Žvižgi navijačev del nogometnega posla

Navijači Reala so napadalcu jasno pokazali nezadovoljstvo z njegovimi predstavami v drugem delu sezone. Mbappé kritike sprejema stoično: »To je del posla. Ljudje izražajo svoje mnenje, ko nismo uspešni. Boleče je bilo bilo zpustiti clásico, a kritik ne jemljem osebno. Nihče ne bo umrl zaradi tega. Moja edina odgovornost je, da na igrišču dam vse za ta grb,« je Mbappé pospremil žvižge in zavrnil ugibanja o odhodu iz Madrida ter poudaril, da je v klubu srečen. Izrazil je tudi podporo predsedniku Florenitno Perezu.

»Ljudje hitro pozabijo, kaj vse je storil za ta klub. Florentino Pérez je medijska legenda in za nas je čast, da vodi Real,« je zaključil vznemirljiv večer s 24 goli najboljši strelec La Lige.