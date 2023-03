Kim je prišla v Neymarjevem dresu in prinesla nesrečo

Zvezdnikom iz Paris St. Germaina nič ne gre od nog in še kaj več v zadnjem obdobju. Včerajšnji domači poraz v 28. kolu ligue 1 je bil vrh vsega, kar so že pred tekmo napovedovali navijači. Prst so usmerili v Lionela Messija, češ, da za klub igra le za denar in brez duše. Konec dvoboja z Rennesom je bil le pika na i. Po 715 dnevih in 35 tekmah se je končal niz brez poraza na stadionu Park princev. Rennes je bil boljši z 2:0.

Lionel Messi (levo) je vse bliže odhodu iz PSG, saj so navijači prepričani, da ne igra s srcem. FOTO: Franck Fife/AFP

Parižanom ni pomagala niti ena od najslavnejših vplivnic na svetu Kim Kardashian, ki je skupaj s sinom Saintom Westom na evropski nogometni turneji. Pred dnevi sta bila tudi na tekmi evropske lige med Arsenalom in Sportingom. Po slovesu vodilnega moštva angleškega prvenstva so navijači našli krivca prav v Kim. Tudi v Parizu se je ne bodo spominjali po dobrem, zdi se, da je priklicala nesrečo. Oblečena je bil v dres Brazilca Neymarja ml., ki zaradi poškodbe že nekaj časa ne igra in je tudi slabo zapisan med navijači. Pariške težave z zvezdniki so se poglobil še po tekmi. Messi jo je ucvrl v slačilnico, medtem ko so Kylian Mbappe in drugi nogometaši šli pozdravit (ali se opravičiti) navijače.

Dejstvo, da kjer se pojavi Kim, domače moštvo izgubi, so resno vzeli navijači Liverpoola. Vabijo jo, da naj prvega aprila pride v Manchester na Etihad Stadium, kje bodo pri Cityju gostovali nogometaši Liverpoola. Potem bodo imeli zagotovljeno zmago.