Kimmich bo vztrajal, Klopp favorit ljudstva

Povsem razumljivo je za nogometno Nemčijo, da po tretjem zaporednem spodrsljaju na svetovnih prvenstvih vlada hudo razočaranje. Na prejšnjih dveh mundialih v Rusiji in Katarju se nemška vrsta sploh ni uvrstila v izločilni del, zdaj pa se je spotaknila že ob prvi oviri v tej drugi fazi tekmovanja in tako v šestnajstini finala po enajstmetrovkah izgubila s Paragvajem. Kapetan Joshua Kimmich ni skrival potrtosti, zanikal pa je namige, da bi se pri svojih 31 letih poslovil od reprezentance.

»Kot otrok sem užival, ko sem spremljal zmage, finalne ter polfinalne nastope naše reprezentance in zdaj bi privoščil tudi sedanjim kratkohlačnikom, da bi to doživeli. V nemškem dresu bom še naprej garal v upanju na zasuk,« je javnosti sporočil ta zvezdnik iz Bayerna.Javno je sicer spregovoril o osebni odgovornosti kot tudi krivdi igralcev za polom: »Na igrišču nogometaši ustvarjamo bodisi zmage bodisi poraze. Naša odgovornost je največja, pri tem ne gre niti za trenerja, niti za medije, niti za sodnike, niti za tekmece ...«

Nemški nogometaši tretjič zapored zgodaj zapuščajo mundial. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Javnost sicer za polom obtožuje predvsem selektorja Juliana Nagelsmanna in upa, da ga bo nasledil Jürgen Klopp, ki je zaslovel z dosežki v Dortmundu in Liverpoolu.